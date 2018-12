Eugenio e Francesca, preoccupazioni finite: “L’amore si dimostra in questi momenti”

Eugenio e Francesca dopo il ricovero: le parole dei due innamorati

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo hanno dimostrato ancora una volta che il loro amore è più forte di ogni difficoltà. Francesca è stata ricoverata in ospedale e l’ex tronista di Uomini e Donne le è stata sempre accanto. Non si è separato un attimo da lei. Per farle capire che ci sarà sempre, nei momenti belli e anche in quelli più difficili, Eugenio ha deciso di scrivere una commovente dedica d’amore su Instagram, che ha ricevuto una marea di cuoricini da parte di quei fan preoccupati per le condizioni di salute di Francesca Del Taglia.

I ringraziamenti speciali di Francesca a Eugenio: dedica commovente apprezzata dai fan

Francesca sta molto meglio adesso. Ha capito, dopo questo episodio, che il loro amore è davvero cresciuto nel tempo. Ecco cosa ha scritto: “Per quanto potevo già amarti, oggi ho capito di amarti ancora di più. È facile amare qualcuno quando è tutto bello e perfetto, ma l’amore, quello vero, si dimostra in questi momenti e tu, Eugenio, lo ha dimostrato. Non a caso una frase che più ci rappresenta è: ‘Non so cosa sarà, ma so che ci sarò’. Niente è difficile se lo si affronta insieme. Per sempre noi”. Delle bellissime parole come quelle scritte dalla ragazza durante il loro viaggio da sogno.

Uomini e Donne news, la frase di Eugenio Colombo che ha colpito tutti

Non è mancata ovviamente la risposta di Eugenio Colombo. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sei la mia vita ora e per sempre”. Una delle coppie più belle di Uomini e Donne, che è riuscita a superare diverse difficoltà rinnovandosi sempre e non perdendo mai quella felicità che la contraddistingue.