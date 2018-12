Uomini e Donne news, Francesca Del Taglia in ospedale: ecco cosa è successo

Uomini e Donne news, Francesca Del Taglia in ospedale: l’ex corteggiatrice uscita dal ricovero spiega cosa è successo

Week end difficile quello appena trascorso per Francesca De Taglia che, come raccontato da lei stessa stamattina sui social, è stata ricoverata in ospedale venerdì sera per dei problemi di equilibrio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di ritorno a casa dopo essere stata dimessa, ha spiegato ai suoi follower i motivi della sua assenza da Instagram in questi giorni, esponendo dettagliatamente quanto successo. “Non sono stata bene” ha esordito dicendo Francesca nel primo video pubblicato. Cosa è accaduto? “Purtroppo venerdì mi sono sentita male e diciamo non camminavo bene, ho avuto degli squilibri, quindi sono andata in ospedale” ha aggiunto poi la compagna di Eugenio Colombo “Mi hanno tenuto lì per molto, mi hanno anche fatto una tac al cervello. Insomma, sono stati momenti un po’ tesi… di paura”.

Oggi però Francesca sta bene. “Non sapevano cosa fosse e poi mi hanno fatto delle analisi di accertamento e abbiamo capito che deriva tutto dal problema di cui io soffro da anni” ha dichiarato la Del Taglia. Di cosa si tratta? “Si chiama emicrania equivalente” ha fatto sapere l’ex volto noto di Uomini e Donne tranquillizzando subito i suoi fan “Mi ha preso anche il labirinto dell’orecchio e, quindi, non mi dava stabilità”. Nulla di grave quindi. “Ora tutto apposto. Mi hanno dato una cura, inizialmente per tre mesi e vediamo un po’… però le cose gravi le abbiamo escluse, quindi ora sono più tranquilla” ha concluso alla fine Francesca.

Francesca Del Taglia ha sempre usato i suoi spazi social per restare in contatto con i propri fan e per condividere con questi i momenti più belli della sua vita. La stessa, inoltre, quando c’è da prendere la parola per difendersi dagli haters e per mettere al loro posto i criticoni non si tira certo indietro. A farla esplodere, l’ultima volta, sono stati dei commenti poco carini nei confronti dei suoi figli che, per ovvi motivi, le hanno fatto perdere la testa.