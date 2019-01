Francesca Del Taglia ce l’ha fatta, commovente messaggio per Eugenio e figli

Francesca ed Eugenio, la felicità travolge la coppia: la ragazza non riesce a esprimere quello che sta provando!

Francesca Del Taglia può dire finalmente di essere felice. Ha superato diverse difficoltà, nell’ultimo periodo, ma ha sempre potuto contare sulla sua famiglia: su Eugenio Colombo, quel fidanzato che la riempie continuamente di attenzioni, e sui figli, che hanno reso ancora più magnifica la sua vita. A lungo ha cercato la serenità, ma non è mai arrivata… solo oggi ha capito cosa significa avere la pace nel cuore. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una foto con cui ha dimostrato nella maniera più perfetta quello che sta provando in quest’ultimo periodo. Non c’è nessuna crisi nell’aria né altre difficoltà: l’amore l’ha cambiata e continuerà a rendere sempre più stupende le sue giornate.

Lo speciale messaggio di Francesca Del Taglia a Eugenio e ai figli

Le preoccupazioni dell’ultimo periodo sono sfumate. Francesca ed Eugenio adesso sono al settimo cielo! Ecco cosa ha scritto la ragazza su Instagram: “Questa è una foto che racchiude in pieno il mio stato d’animo di questo periodo. Uno dei periodi più felici della mia vita. Non chiedetemi il motivo perché non c’è. Sarà che mi sento completa, sarà che per tutta la vita sono andata alla ricerca della tranquillità e adesso finalmente l’ho trovata. So che può sembrare una frase fatta, ma quando nella vita c’è l’amore c’è tutto. L’amore sotto tutte le sue forme”.

Il grande affetto ricevuto da Eugenio e Francesca: i fan non li abbandonano mai

Eugenio e Francesca di Uomini e Donne sono circondati anche dall’amore dei fan, molto diversi rispetto a quelli di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che recentemente hanno fatto andare su tutte le furie il calciatore. Ecco quali sono i messaggi più belli scritti dai follower di Eugenio e Francesca: “Pensa, cara Francy, che ai tempi del programma proprio non ti sopportavo. E adesso sono contentissima di essermi ricreduta! Sei stupenda e con te lo è la tua magnifica famiglia”; “La felicità in persona. Una foto molto emozionante”; “Hai una famiglia fantastica che meriti pienamente. Siete un esempio di amore puro. Bravi!”; “Sei una persona bella, pulita e onesta. Ti meriti la bella famiglia che hai”. Sono sempre al centro delle notizie di gossip così come Giulia De Lellis e Andrea Damante, l’ex amatissima coppia di Uomini e Donne: il deejay ha sorpreso per un gesto fatto nei confronti della fashion blogger!