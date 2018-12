Andrea Zenga, confessione su Alessandra Sgolastra: la verità l’ultimo dell’anno

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, Capodanno di confessioni per la coppia di Temptation Island Vip

Cosa è successo tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra? Dopo Temptation Island Vip, i due si erano lasciati, per poi decidere di ricominciare. La ragazza si era presa una mezza-cotta per Andrea Cerioli, che però è sfumata una volta che ha capito di amare solo e soltanto il bel Zenga. Sono partiti da zero, mettendo da parte il passato e dando alla loro relazione un nuovo slancio verso il futuro. E pare proprio che ci siano riusciti, considerato che il loro amore è maturato molto grazie all’esperienza televisiva. Entrambi non avrebbero mai creduto che il reality show di Canale 5 avrebbe potuto metterli in crisi. Ma, da ogni momento di difficoltà, nascono sempre nuove opportunità che permettono di capirsi e di correggere errori che rendono problematica una relazione.

Le parole di Andrea Zenga su Alessandra Sgolastra: ecco cosa ha detto

Dopo avervi parlato dei particolari festeggiamenti di Capodanno di Cecilia e Ignazio, adesso invece vi raccontiamo qualcosa di Alessandra e Andrea di Temptation Island: passeranno la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio insieme. E proprio in questa giornata, Andrea ha deciso di fare una stupenda dichiarazione d’amore alla sua fidanzata, confermando che la storia si è evoluta in meglio e che non hanno assolutamente intenzione di lasciarsi: “È stato un anno pieno di emozioni, condizionato inevitabilmente da un’esperienza unica che mi ha fatto crescere e imparare molto. Ho conosciuto persone meravigliose che mi hanno aiutato nel momento del bisogno, ho imparato ad andare oltre l’orgoglio, a non dare nulla per scontato e ho capito il peso che hanno i sentimenti nella mia vita”.

Temptation Island, Andrea e Alessandra pronti per il grande passo?

Andrea Zenga ha ringraziato la sua fidanzata Alessandra Sgolastra per tutto quello che ha fatto per lui e per avergli permesso di essere quello che è in questo momento: “Sono circondato da amici stupendi e da due persone senza le quali non sarei l’uomo di adesso. Vi auguro un 2019 pieno di gioie e soddisfazioni. Tanti auguri!”. Ora che sono arrivati a questo punto della loro storia, sentiremo parlare presto di una proposta di matrimonio? Magari faranno come Luca e Ivana di Uomini e Donne che, nel giorno di Capodanno, hanno pubblicato una foto che ha fatto impazzire i fan!