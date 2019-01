Lara Zorzetto non è fidanzata davvero? Deianira: “Falsa, stava con Andrea!”

Deianira contro Lara Zorzetto: fidanzato? Non è vero amore secondo l’influencer

Qual è la verità sul fidanzato di Lara Zorzetto? In molti, sotto all’ultima foto di Instagram in cui è insieme al suo nuovo “compagno di vita”, hanno dubitato della veridicità del suo amore, tirando in causa un certo Andrea, un ragazzo col quale compariva in diversi scatti e che era stato etichettato come il suo ragazzo. Ad aggiungersi all’ampio gruppo di scettici, Deianira Marzano, l’influencer che ha più volte attaccato Lara perché, a suo dire, avrebbe seguito un copione a Temptation Island. Sono volate delle gravi accuse nei confronti di Lara e adesso ce ne sono state delle altre. Deianira ha dei grandissimi dubbi sul sentimento che la Zorzetto prova nei confronti di quello che lei ha chiamato “ipotetico fidanzato“.

Lara Zorzetto ha avuto due fidanzati in breve tempo? L’accusa di Deianira

Dopo aver parlato delle segnalazioni su Pierluigi Gollini a Giulia Provvedi (sapete cosa è successo adesso fra i due?), questa volta Deianira è partita all’attacco nei confronti di Lara Zorzetto, mettendo in dubbio il suo ultimo fidanzamento. Ecco cosa ha detto attraverso le sue Instagram stories: “La signora Lara Zorzetto non vuole smettere di fare business e di prendere in giro delle ragazzine che la seguono e che le credono. Lei si ripropone in una foto con un ipotetico fidanzato e con una dedica più falsa della cento lire perché fino a qualche settimana fa, mi sbaglio, o eri fidanzata o almeno ti frequentavi con un altro, un certo Andrea, col quale pubblicizzavi pigiami?”.

Le didascalie modificate di Lara Zorzetto

L’influencer ha voluto sottolineare il fatto che, fino a pochi giorni fa, Lara compariva con un altro uomo, ma anche il fatto di aver modificato alcune didascalie. Le sue ultime accuse: “Dopo che ha postato una foto con questo qua il 31 dicembre, qualcuno le ha chiesto: ‘Non stavi con Andrea?’, lei ha detto: ‘No, siamo solo amici’. Però la gente non si è accorta che in una foto con quell’Andrea, ha modificato la didascalia… Posseggo la foto vecchia con la vecchia didascalia e la nuova che ha modificato”. Alcuni ex concorrenti di Temptation Island hanno scatenato delle polemiche, altri invece stanno facendo sognare: avete letto quello che è successo fra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra?