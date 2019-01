Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, l’amore dura dopo il Gf Vip: foto e dediche

Giulia e Pierluigi news dopo Gf Vip 3: un nuovo inizio per la coppia

Vi ricordate quello che era successo al Grande Fratello Vip? C’erano state delle segnalazioni sul fidanzato di Giulia Provvedi che avevano fatto cadere nello sconforto la biondina. Qualcuno pensava che avrebbe lasciato Pierluigi Gollini, qualcun altro, invece, credeva che l’amore sarebbe durato. E adesso ci troviamo a parlare del loro amore… un amore che ha trionfato! Sin dal primo istante in cui lo ha rivisto, Giulia ha creduto al suo fidanzato e ora sono più uniti che mai. Nessuno potrà separarli. Hanno deciso, per passare quanto più tempo possibile insieme, di trascorrere delle vacanze d’amore a Dubai e, con loro, c’è l’immancabile Silvia Provvedi.

Giulia e Silvia non tornano più indietro: cambiamenti in corso

Silvia e Giulia Provvedi hanno deciso di cambiare vita. E lo stanno facendo benissimo! Giulia sta vivendo un amore da favola con Pierluigi (e chissà se non ci sarà presto una notizia importante sulla coppia) mentre Silvia avrebbe deciso di chiudere il suo cuore ai fidanzati e aprirlo solo agli amici, come ha fatto ben intendere dalla sua ultima Instagram stories: “Che dire… gli amici, quelli dei quali non puoi fare a meno. Per sempre insieme. Ciò che la vita toglie, la vita dà. A volte non si può spiegare. Si chiama semplicemente vita. E la vita fa anche tanti doni”.

Il 2019 di Giulia Provvedi all’insegna dell’amore vero

Per Giulia e Pierluigi ci sono tanti progetti all’orizzonte così come per Walter Nudo, che è ritornato a parlare di “amore”. Grandi novità anche per una coppia nata al Gf Vip, quella formata da Jane ed Elia: lei gli ha fatto una confessione importante sul suo passato. Cosa sapremo invece prossimamente da Giulia Provvedi? Dopo l’esperienza in TV, la ragazza è al settimo cielo sia perché ha ancora nella sua vita il suo fidanzato sia perché ha visto di nuovo sorridere sua sorella Silvia. Si preannuncia un 2019 ricco di sorprese per la biondina delle Donatella!