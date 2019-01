Walter Nudo amore e progetti: nuova vita dopo il Gf Vip

Walter Nudo ha in serbo tante novità per i suoi fan. E adesso si è limitato semplicemente a dire che ci saranno presto dei nuovi progetti da realizzare. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, coloro che lo hanno votato non l’hanno abbandonato: lo seguono attivamente su Instagram, dove pubblica sempre messaggi che raccontano di sé, della sua ultima esperienza televisiva e di amore. Avrà forse avuto degli incontri con sua moglie recentemente? Anche nell’ultimo post pubblicato ha citato la parola “amore”.

Il nuovo messaggio di Walter Nudo: curiosità e ringraziamenti speciali

Abbiamo scoperto cosa è successo davvero a Walter dopo il Gf Vip 3 (voi ancora non lo sapete?) e adesso ci ha parlato dei suoi progetti futuri e di quell’amore che ha sempre nel suo cuore… Un amore che ha un nome preciso? Ecco cosa ha scritto: “Voglio solo dire grazie a tutte le persone che mi hanno supportato durante il Gf Vip, ma anche a tutti i miei fratelli e sorelle collaboratori che hanno creduto dall’inizio nel sogno di un pazzo. Quello di rompere gli schemi e comunicare un po’ di fratellanza, amore e luce a un’Italia troppo delusa e ferita. Grazie, ragazzi! Da solo non si va da nessuna parte”.

Walter Nudo news: al lavoro per sorprendere i fan!

Se non lo avete ancora notato, molti ex gieffini stanno apportando dei cambiamenti importanti nelle proprie vite: Benedetta Mazza ha deciso di rendere diversi i suoi capelli mentre Jane Alexander si è aperta ancora di più con Elia Fongaro raccontandogli un evento particolare legato al suo passato. A quanto pare, anche per Walter ci sono delle novità non di poco conto. E adesso deve lavorare molto per poter sorprendere tutti: “Ora forza, al lavoro… C’è ancora molto da fare!”. Cosa bolle in pentola?