Mara Fasone fidanzata con un uomo più grande? Il gossip di Deianira!

Uomini e Donne, Mara Fasone si è fidanzata davvero? Parla Deianira Marzano

Mara Fasone si è fidanzata o no? Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, sono emersi diversi gossip sul suo conto. Qualcuno ha creduto alle sue parole (ha abbandonato il programma per le dure critiche nei suoi confronti), qualcun altro, invece, crede che abbia avuto un fidanzato “nascosto” a casa. La verità non è mai emersa del tutto, anche perché l’ex tronista non ha mai accettato un confronto pubblico. Adesso si ritorna a parlare di lei per il suo (presunto) nuovo compagno, del quale ne ha parlato Deianira Marzano, l’influencer sempre a caccia dell’ultimo gossip! Ha fatto scoppiare una bomba che ha colpito direttamente Mara Fasone, la quale ha risposto alle accuse tramite messaggi privati.

Le vacanze di Mara Fasone con un uomo più grande di lei: parla Deianira

Dopo aver svelato i retroscena di Lara Zorzetto a Temptation Island, Deianira la Terribile ha preso di mira Mara Fasone di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato tramite le sue ultime Instagram stories: “Una mia carissima amica ha alloggiato in un albergo di Montecarlo da mille euro a notte. Confermo che c’è stata anche Mara Fasone. Questo è un albergo che non può permettersi una persona qualunque. Lei ci è stata con un uomo molto ma molto più grande di lei. Ha trascorso lì le vacanze”. Chi sarebbe il suo misterioso compagno? Su questo non si sa ancora nulla.

Mara Fasone ha contattato Deianira… la reazione dell’influencer!

E mentre un altro ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un incidente sulla neve durante le vacanze, abbiamo saputo qualcosa di più su quelle di Mara Fasone. Quest’ultima ha contattato in privato Deianira e l’influencer le ha risposto così: “Voglio dire a tutte quelle persone che vanno a Uomini e donne, è inutile che prima andate in televisione e poi, quando vi critichiamo, vi risentite. Noi parliamo di ciò che vediamo, altrimenti, invece di andare in televisione, restate a casa vostra!”.