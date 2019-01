Fabio Colloricchio, come sta dopo l’incidente? I fan notano un particolare

News Fabio Colloricchio: sta bene dopo l’ospedale?

Fabio Colloricchio ha fatto preoccupare tutti i suoi fan per l’incidente in montagna che lo ha visto protagonista. Mentre era sugli scii, ha fatto un movimento inconsulto che gli ha provocato la fuoriuscita dell’osso dalla spalla. Niente di grave, ha assicurato l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma i suoi follower di Instagram vogliono comunque sapere costantemente come sta e se è stato dimesso dall’ospedale. Vi possiamo dire con certezza che Fabio Colloricchio sta bene, che non potrà ovviamente fare grandi sforzi e che ha lasciato l’ospedale per poter tornare a casa assieme ai suoi animali domestici. Nicole Mazzocato è invece impegnata col lavoro, ma gli dedica comunque delle Instagram stories molto carine.

Incidente Fabio Colloricchio: l’ultimo messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Per placare l’ansia dei suoi fan, Fabio di Uomini e Donne ha pubblicato quest’oggi il seguente messaggio: “Grazie per esservi preoccupati per me! Guarigione in corso”. Il tutto accompagnato da una foto che ha fatto scatenare i più… Molti si sono concentrati sul fisico di Fabio Colloricchio e i commenti di apprezzamento e quelli ironici si sono sprecati! Ecco quali sono stati i più frequenti: “Ti guarisco io”; “Se l’avessi curato io, sarebbe guarito più in fretta!”; “E che guarigione!”. Messaggi decisamente diversi rispetto a quelli ricevuti da Sossio e Ursula, che adesso hanno dovuto difendersi da numerose accuse.

Fabio e Nicole ultime notizie, quali sono i loro progetti futuri?

Fabio e Nicole di Uomini e Donne continuano a vivere la loro favola. Molto presto faranno sognare i loro fan con la notizia di una gravidanza? Chi lo sa: molti vorrebbero vedere un’allegra famiglia come quella di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che hanno dato – pochissimo tempo fa – una notizia che ha riempito di gioia il cuore dei fan! Come si evolverà dunque la storia di Nicole e Fabio? Hanno in cantiere dei progetti di coppia incredibili?