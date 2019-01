Amici cambio squadra, grande litigio tra Giordana e Mameli: “Non ti permettere!”

Cambio squadra ad Amici 18 e litigio tra Mameli e Giordana: cosa succederà adesso?

Il cambio squadra di Amici 2019 sta suscitando molto interesse. Come cambieranno Sparta e Atene? Giordana Angi non ce la fa più. Non sopporta Mameli. Pensavamo che tra i due fosse nata una certa intesa e invece Giordana ha fatto ben intendere che il loro rapporto è quasi al capolinea. Cosa, questa, che ha sorpreso parecchio Mameli. Hanno avuto un’accesissima discussione, dopo che Giordana lo ha accusato di sentirsi il migliore di tutti; al che Mameli è intervenuto così: “Come fai a permetterti di dire una cosa del genere? Non ti permettere!”. Giordana gli ha spiegato che è troppo sicuro di sé e che, in quanto squadra, devono decidere insieme cosa fare.

Amici news, Giordana al limite: non ne può più di Mameli!

La litigata con Mameli ha fatto capire a Giordana che il cambio squadra ad Amici 18 è inevitabile: “Per me il cambio squadra va fatto. Abbiamo perso un’altra volta. Due partite! Possibile che la cosa più forte che hai è ‘Missili’? Sono cinque settimane che è così. Credo che è un problema fra me e te”. Secondo lei, lui non si sarebbe dovuto proporre con un’esibizione “debole”: questa è stata la causa della loro ennesima sconfitta. Attriti, questi tra Mameli e Giordana, che nulla hanno a che vedere con quelli di Tish e Alberto Urso… anche se qualcosa sta cambiando! Il tenore ha consolato Tish e si è lasciato scappare una frase.

Lo sfogo di Giordana a Tish e la necessità di cambiare squadra

Durante uno sfogo con Tish, Giordana ha spiegato: “Non ce la faccio più con Mameli. Voglio togliermi tutte le responsabilità da capitano. Io preferisco venire in squadra con te. Perché devo stare qua?”. E mentre scoppiava il putiferio all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Giacomo Eva ha avuto una precisa reazione dopo la sua eliminazione! I nervi di tutti i concorrenti di Amici 18 sono a fior di pelle anche perché hanno capito, dopo l’eliminazione di Arianna, che tutti sono in pericolo. Pure i più bravi. Marco Alimenti è tra quelli più a rischio: l’uscita di Arianna lo ha lasciato basito e, per lei, ha scritto un messaggio commovente.