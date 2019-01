Marco Alimenti tristissimo per Arianna e Mimmi: parole ballerino Amici commuovono

News Amici, Marco Alimenti sorprende con un pensiero rivolto a Mimmi e Arianna

Marco Alimenti continua a restare nella scuola di Amici 2019. Ha rischiato grosso, nell’ultima puntata, poiché sarebbe potuto uscire se fosse andato in sfida con uno dei due talenti scelti da Alessandra Celentano. Talenti veri. Marco, però, è stato a dir poco fortunato perché Veronica Peparini ha scelto di salvarlo. Al suo posto, contro Rafael e Vincenzo, sono andate Mimmi e Arianna, che purtroppo non sono riuscite a tenersi strette il banco. Una puntata del sabato davvero molto difficile per i concorrenti di Amici 18, che hanno perso due compagne e che hanno capito che non potranno mai essere sereni: c’è sempre qualcuno più bravo di loro pronto a prendere uno dei loro posti!

Marco resta ad Amici 18, ma qualcuno protesta: meritava di continuare Arianna?

Terminata la puntata, Marco di Amici 2019 ha riflettuto a lungo su quello che è accaduto e ha voluto rivolgere il suo pensiero alle due ballerine eliminate attraverso Instagram: “In ogni caso, voglio fare una piccola dedica a Mimmi ed Arianna… mi dispiace tanto per come sono andate le cose, questo è solo l’inizio, ed auguro il meglio ad entrambe”. Una vera polemica è scoppiata sull’eliminazione di Arianna e molti hanno persino protestato contro il salvataggio di Marco Alimenti! A dire il vero, l’eliminazione di questa ballerina ha sorpreso anche noi, visto che era la preferita dei professori (ha sempre ottenuto punteggi altissimi).

Marco Alimenti ringrazia Veronica Peparini dopo Amici 18

“È stato emozionante tornare finalmente in puntata – ha continuato Marco Alimenti su Instagram –! La sorpresa è stata la scelta di Veronica Peparini di non farmi andare in sfida diretta… grazie mille per la fiducia, prometto che sarà ripagata con il massimo impegno! Dispiace aver perso di nuovo, ma testa alta e mai demordere. Ho meritato di non vincerla secondo voi?”. Veronica lo ha voluto nella scuola. Lei che adesso sta facendo parlare per quello che è successo con Andreas Muller. Al centro dell’attenzione anche Alessandro Casillo e Giordana Angi, che hanno deciso di passare una notte speciale insieme!