Arianna Forte eliminata, bufera ad Amici: interviene anche Timor, il Web non ci sta

Amici 18, Arianna Forte eliminata tra le polemiche: la giudice Bernabini risponde a tono

L’eliminazione di Arianna Forte da Amici di Maria De Filippi sta facendo molto discutere il Web e ha fatto già discutere parecchio in puntata, visto che il pubblico ha contestato apertamente la giudice Francesca Bernabini e a intervenire subito dopo la sua uscita è stato anche Timor Steffens. L’eliminazione di Arianna in effetti è stata assolutamente ingiusta, non perché lo sfidante Vincenzo fosse immeritevole di ottenere il banco ma perché non avrebbe proprio dovuto esserci: basti pensare al fatto che Arianna è più brava di gran parte dei ballerini rimasti nella scuola.

Arianna Forte Amici: la proposta di Timor Steffens dopo l’eliminazione

“So di recitare il ruolo della cattiva – queste le parole di Francesca Bernabini – ma non sono qui per prendere gli applausi del pubblico. Mi dispiace che la rappresentanza femminile sia così poco rappresentata. Anche se sono generi diversi non è che si misurano il classico contro il contemporaneo: per me lui è 10 tu sei 8″. La giudice è stata parecchio contestata dal pubblico ma non si è lasciata intimorire: di fatti ha esordito subito dicendo “Studiate!” a tutti e sottolineando che la performance di Vincenzo è stata super. Dopo la sua uscita ha preso subito la parola Timor Steffens,recentemente protagonista di news spiazzanti, che rivolgendosi ad Arianna l’ha riempita di complimenti: “Voglio dirti che sei una delle mie studentesse preferite. Hai davvero mostrato il tuo talento, questa forse è una fine per Amici e sono felice perché posso venire a chiederti di venire a fare altri lavori con me”.

Marco contro Vincenzo: la polemica continua (e sul Web valanga di tweet)

La polemica è poi proseguita con Marco, ballerino dalla storia difficile, che non ha ritenuto giusto il fatto che un professionista come Vincenzo abbia potuto avere la possibilità di stare ad Amici, visto che è già bravo: il posto, a suo avviso, dovrebbe averlo chi invece ha da imparare. “Comunque – queste le sue parole – per me Vincenzo è già un professionista e non si meritava di prendere il posto di Arianna che sta qua per studiare. Sappiamo tutti che Vincenzo ha diversi titoli e noi siamo tutti qua per andarceli a prendere”. Chiara la replica di Vincenzo: “Sono un po’ emozionato, però tutto bene. Non la penso come te perché comunque non c’è scritto in nessun regolamento una cosa del genere. Non capisco questo tuo pensiero”. “Preferisco – ecco la risposta – che una ballerina come Arianna possa fare esperienze e migliorare. Tu vieni qua, farai tutte le puntate spettacolo, rimarrai tu”. “Non è vero – ha chiosato Vincenzo –, un ballerino cresce sempre”. Nel frattempo nel Web la polemica continua:

Io ancora scioccata dall’uscita di Arianna. Hanno detto a Gianmarco che era padrone del palco quando in realtà sembrava uno spaesato di gesso. Marco salvato. Mimmi preferita ad Arianna. Giudice di danza classica. Tutto palesemente pilotato e vergognoso #Amici18 — Eleonora Muraca (@EleMuraca) January 12, 2019

Arianna e Giacomo Eva usciti nel giro di mezz'ora, io non so più se continuare a seguire tutto ciò #Amici18 — soft stuff; 🌹🗡 (@ciuffano) January 12, 2019

Tutto deciso dalla produzione basta incolpare sempre e solo la Celentano che è la meno peggio tranquilli.

Ah vorrei farvi notare che lei non avrebbe eliminato ne’ Arianna ne’ Mimmi ma altri che due che sappiamo quindi bastaaaa #Amici18 — Veronica💫 (@Veronic78545096) January 12, 2019

Cioè fate uscire i migliori e lasciate i peggiori. @Arianna non se lo meritava per niente.

Bho#Amici18 — giørgia | ғ̶ᴘ̶ᴇ̶ / (@sahlofolina11) January 12, 2019