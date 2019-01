Giordana Angi e Alessandro Casillo, serata speciale: “Il mio regalo più grande”

Amici 18 news, Alessandro e Giordana insieme per una super-festa!

Ormai è sotto gli occhi di tutti la profonda amicizia di Alessandro Casillo e Giordana Angi. Si conoscono da tanto tempo, ma la loro intesa si è rafforzata ad Amici 2019, dove hanno imparato a conoscersi meglio e a condividere momenti felici e anche quelli meno felici. Per Giordana, Alessandro è un fratello minore e, per lui, ha sempre delle dolcissime parole. Adesso ha deciso di passare una serata speciale in sua compagnia in occasione del suo compleanno. Hanno fatto delle Instagram stories in macchina. E gli altri concorrenti di Amici 18? Pare proprio che questi cantanti abbiano deciso di avere una serata solo per due. Una serata tra veri amici.

Compleanno di Giordana Angi: Alessandro Casillo unico invitato?

“Ragazzi, vi volevo ringraziare per tutti gli auguri. Io sono qui col mio regalo di compleanno più grande e stiamo andato a festeggiare”: questo è il messaggio di Giordana Angi dato su Instagram; Alessandro ha invece detto: “Sto andando alla festa di compleanno di questa brutta persona”. Un’amicizia che diventa sempre più forte e che è fiorita a Sanremo… e su questo festival ci hanno raccontato alcuni retroscena! Li vedremo ancora insieme e aggiorneranno tutti i loro fan sempre attraverso delle stories.

Gossip Amici 2019: amicizia, amori e tanto altro ancora nella scuola!

Alessandro Casillo di Amici 2019 ha lanciato anche una notizia che pare essere importante. Ecco cos’altro ha detto: “Ho una bella sorpresa per voi. Non posso dirvi ancora nulla, ma manca pochissimo”. Nuovo disco in arrivo? Ormai il Serale di Amici 18 è vicino e sicuramente qualche casa discografica ha messo gli occhi su di lui. E anche su altri cantanti. Tish e Alberto Urso, ad esempio, sono due validi cantanti, che non stanno facendo parlare solo per la loro bravura, ma anche per una storia d’amore sempre più tormentata! Al centro degli ultimi gossip di Amici di Maria De Filippi, anche la professoressa Veronica Peparini per via del suo nuovo taglio di capelli e del messaggio scritto da Andreas Muller.