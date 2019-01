Veronica Peparini, nuovo taglio di capelli sorprende: ecco com’è ora ad Amici (Foto)

Veronica Peparini cambia look, ecco la foto del suo nuovo taglio di capelli ad Amici 2019

Veronica Peparini cambia spesso il suo look. E, dopo aver deciso di rendere più lunghi i suoi capelli colorati, adesso li ha accorciati. Sorprendendo tutti i suoi follower, che su Instagram le hanno scritto una miriade di commenti (anche perché si è presentato Andreas Muller!). Abbiamo visto mille acconciature di questa insegnante di Amici 2019 e ora ha deciso di fare dei cambiamenti precisi: ha reso meno evidente quel rosa che le colorava diverse ciocche e i capelli sono più ondulati. Un cambiamento che – a detta dei fan – è stato vincente: sembra ancora più giovane. E in effetti, nella foto d’apertura, potrete vedere con i vostri occhi che questo taglio valorizza molto il suo viso.

Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino sorprende tutti così

Sotto alla foto del nuovo look di Veronica Peparini, è comparso anche un commento di Andreas Muller: il suo gesto ha fatto impazzire tutti i fan che vorrebbero vederli quanto prima insieme! Andreas e Veronica non hanno ancora ufficializzato nulla e potrebbero lasciare col dubbio i loro seguaci ancora per molto tempo… Così come sta succedendo a Tish e Alberto Urso. Dopo la pesante litigata, pare che i due si siano riavvicinati. Ma l’orgoglio potrebbe frenare presto entrambi!

Amici 2019 news e gossip: importanti novità stravolgono il talent show di Maria De Filippi

Il taglio di capelli di Veronica Peparini è stato approvato da Andreas Muller, che lo ha fatto ben intendere attraverso un commento. Anche i suoi fan la preferiscono così. Esibirà molto presto questo suo look ad Amici 18: un’edizione, questa, dalle grandi novità. Ultimamente si sta parlando dell’ingresso nel cast di un nuovo insegnante di ballo, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Cos’altro ci riserverà quest’anno il talent show di Canale 5?