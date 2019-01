Andreas Muller e Veronica Peparini news: lui sorprende così, i fan impazziscono

Amici 2019 news, Andreas e Veronica: è vero amore?

Veronica Peparini e Andreas Muller, insegnante e allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, adesso stanno facendo largamente parlare per una presunta storia d’amore. Ci sono stati degli indizi che avrebbero fatto pensare a un reale interesse reciproco fra i due ma, fin quando non ne parleranno direttamente loro, non si può affermare con certezza che sono un coppia. Fatto sta che, fino a questo momento, nessuno dei due ha smentito questa notizia. E anche quando i loro fan li tempestano di messaggi dolcissimi rivolti a loro come coppia, non battono ciglio. Adesso c’è stato un altro gesto da parte del ballerino vincitore di Amici 16 che ha fatto impazzire i fan!

Andreas Muller, il gesto inaspettato per Veronica Peparini

Sotto alla foto di Veronica col nuovo look, Andreas Muller ha pubblicato un numero considerevole di cuoricini… che ovviamente non sono passati inosservati! Hanno ricevuto più di 500 “mi piace” e i follower di Instagram hanno commentato così: “Andreas… quanti cuori!”; “L’amore rende più belli!”; “Sei ancora più bella così. Lo farai innamorare ancora di più”. Stanno facendo sognare come Tish e Alberto Urso, anche se si pensa che tra i due cantanti sia già tutto finito.

Novità per Andreas Muller: i progetti lavorativi non finiscono mai

In questo momento Andreas e Veronica di Amici sono distanti: lei è impegnata col talent show di Canale 5, lui invece con un progetto top-secret. Ecco cosa ha scritto il ballerino in una sua ultima Instagram stories: “Prove. Tra poco vi dirò per cosa”. E siamo certi che ci sorprenderà ancora. Lo vedremo molto presto nel cast di professionisti di Amici 18? I fan sentono la sua mancanza. Non lo vedremo ancora ad Amici 2019, che si avvicina sempre di più alla fase del Serale: ci saranno presto eliminazioni inaspettate e ci sono state delle confessioni di Giordana e Casillo che hanno sorpreso parecchio!