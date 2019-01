Tish e Alberto Urso si sono lasciati? Brutto litigio, ecco cosa è successo davvero

Rottura Tish-Alberto di Amici 18, i due cantanti litigano e si rinfacciano tutto

Cosa sta succedendo tra Alberto e Tish di Amici 2019? Il loro rapporto si è incrinato. Non riescono più ad andare d’accordo. Avevano palesato alcuni loro problemi qualche settimana fa, ma tutti hanno pensato che si trattasse di semplici bisticci da fidanzatini. E invece abbiamo scoperto che dietro ai loro litigi c’è un problema più grande. Non riescono a capirsi. Davanti agli altri concorrenti di Amici 18, Tish ha vuotato il sacco, raccontando quali sono stati gli ultimi sviluppi della sua relazione col tenore: “A prescindere da tutto, noi non andiamo d’accordo. Ha dei modi di fare che non mi piacciono per niente!”.

Alberto Urso e Tish news: la cantante inferocita per il comportamento di Alberto

Alberto Urso non è stato zitto, anzi: “Lei dice che dà importanza alle piccole cose. Lei non lo fa! Sono io che lo faccio. Io non voglio prendere le redini della sua vita!”. Ma non sarà che Tish ha cominciato a diventare più fredda nei suoi confronti dopo aver visto una delle ultime foto di Alberto assieme a una sensualissima ballerina? È ormai risaputa la gelosia di Tish… E non si è trattenuta durante il suo litigio con Alberto: “Non so come sei abituato tu. Forse sei abituato a quelle ragazze che, quando tieni il muso, vengono a bussare alla tua porta. Io non sono una di quelle 17enni che ti prega di ritornare! Mi devo sempre sentire male per qualsiasi cosa io faccia? Tu dai un peso diverso a quello che senti”.

Amici 2019 gossip, ecco cosa sta succedendo tra Alberto e Tish

Non assisteremo più ai duetti di Alberto Urso e Tish? Si sono davvero lasciati? Probabilmente è tutto recuperabile. Basta seguire le loro Instagram stories per capire se è tornato il sereno… oppure no! Oltre a questa importante novità sulla coppia formata da Tish e Alberto di Amici 18, ce n’è stata una sul nuovo insegnante della scuola e un’altra su una possibile espulsione: un concorrente rischia di tornare a casa!