Amici oggi, squilla un cellulare: chi è stato e nuova espulsione?

Concorrenti Amici 2019: espulsione o nuovo provvedimenti disciplinare per chi ha lasciato il cellulare acceso?

Alessandra Celentano è di nuovo furiosa! Cosa è successo questa volta? Marco Alimenti non ha spento il suo cellulare, che è squillato nel bel mezzo del confronto tra le due squadre: stavano decidendo quali cambiamenti apportare per rendere la sfida più equa. Non appena il cellulare ha iniziato a squillare, invece di far finta di nulla, i ragazzi hanno cominciato a ridere. E questo ha irritato maggiormente la Celentano! Non è la prima volta che succede nella scuola di Amici 2019 ed è sempre questa insegnante a fare la ramanzina a dei ragazzi che ancora non riescono a capire quanto sia importante l’opportunità che hanno tra le mani.

Amici 18 oggi, Alessandra Celentano contro gli allievi

“C’è molto da ridere… Non è tanto il discorso del cellulare, ma di serietà. Voi dovete prendere con serietà il posto in cui state lavorando. Possibile che, dopo i precedenti provvedimenti disciplinari, ci siano ancora queste mancanze di rispetto? Io sono stufa di fare da caporale ai bambini di 3 anni! Ma non vi fate una domanda? Parlo con tutti!”. Questa è stata la paternale di Alessandra Celentano ai concorrenti di Amici 18, molti dei quali sono a rischio a causa di un talentuoso nuovo concorrente. Nonostante stiano sul filo del rasoio, non riescono ancora a prendere seriamente le regole di Amici di Maria De Filippi.

Marco Alimenti fa il mea culpa, ma il provvedimento della Celentano lo distrugge

Oggi 8 gennaio 2019, ad Amici 18, Marco Alimenti si è assunto le proprie responsabilità: “Lei ha assolutamente ragione, ho dimenticato di spegnerlo”. La conclusione della Celentano è stata questa: “Per concludere, ci vuole un provvedimento disciplinare, altrimenti continuerete sempre così. Sarà sempre peggio. Nella sfida a squadre, la squadra di Marco partirà da meno due punti”. Giordana Angi – che ha fatto parlare per il segreto svelato sul suo passato – ha cercato di salvare il salvabile: “Capisco il suo ragionamento, però togliere due punti a una squadra che, diciamolo, non è la più vincente de mondo è esagerato”. Alessandra Celentano non ha voluto sentire ragione. Gli altri professori di Amici 2019 non si sono ancora pronunciati. A proposito di insegnanti, avete visto chi è ritornato nella scuola? Una piacevole sorpresa per tutti noi!