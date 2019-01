Amici 2019, eliminazione tra i ballerini? Vincenzo mette a rischio Miguel e Marco

Vincenzo nuovo concorrente di Amici 18? Alessandra Celentano punta tutto su di lui

I ballerini di Amici 2019 sono a rischio! Alessandra Celentano ha scelto un ballerino di danza classica dotato di grande talento. E poco ma sicuro Vincenzo (questo è il nome del danzatore) diventerà un nuovo concorrente. Ci sono due modi attraverso i quali potrà tentare di entrare a far parte della scuola: o con una sfida o con una sostituzione. Questo significa che comunque un ballerino di Amici 18 rischia di andare a casa. E lo sanno bene anche loro, dato che, in sala relax, hanno riconosciuto la sorprendente bravura di Vincenzo. La Celentano ha sempre dichiarato di essere alla ricerca del ballerino che lei ritiene perfetto e adesso sembra proprio che sia riuscita nell’impresa!

Alcuni ballerini rischiano di essere eliminati… Vincenzo sorprende tutti col suo curriculum!

Alessandra Celentano ha presentano questo nuovo ballerino di Amici 2019 in questo modo: “Vincenzo è un ragazzo giovane come voi. Ha 21 anni. Adesso voglio che balli per voi perché voglio farvi capire con i fatti quello che io penso sia essere un vero ballerino”. Vincenzo ha fatto un’esibizione di classico che ha lasciato senza parole i concorrenti di Amici 18. Nella puntata di oggi, oltre ai segreti svelati da Giordana Angi sul padre, è avvenuta anche la presentazione di questo ballerino dal curriculum stellare: “Ha un trascorso importante. Vincenzo ha studiato all’Accademia di Vienna, ha vinto uno dei concorsi più famosi al mondo, è stato a Dublino e nella compagnia di Atene. Per essere così giovane, ha fatto un grande percorso!”.

Marco e Miguel a rischio eliminazione, Vincenzo prende un posto?

I più a rischio sono senza dubbio Miguel e Marco Alimenti. Ma siamo certi che la scelta di Alessandra Celentano ricadrà su Marco perché non vede in lui molte potenzialità. Gli altri professori saranno d’accordo? Timor Steffens – che ha parlato del suo abbandono ad Amici 18 – sicuramente sì, Veronica Peparini assolutamente no! La sfida o la sostituzione avverrà sabato 12 gennaio 2019. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di tanti gossip: finalmente si parlerà di quello che è successo ultimamente fra Tish e Alberto Urso!