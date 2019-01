Giordana Angi papà, lungo sfogo e sfida a Sanremo: chi le ha dato i fiori?

Il padre di Giordana Angi ad Amici 18? Il mistero dei fiori

Giordana Angi ha parlato di suo padre. Da quando ha messo piede ad Amici 2019, ha spiegato di aver un rapporto conflittuale con lui. Non si sentono da tanto. Ma qualcosa è cambiato quando lei ha cantato Sally di Vasco Rossi. Quel papà che Giordana ha descritto sempre come assente e duro, si è rifatto vivo scrivendole un messaggio. Tra i concorrenti di Amici 18, questa cantante è sicuramente quella che si apre di più: abbiamo conosciuto, attraverso i suoi racconti, tante curiosità sulla sua vita privata e su quello che le è successo in passato. Ha parlato anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo e di quella promessa (non mantenuta) fatta da suo padre.

Amici 2019 oggi: il racconto di Giordana Angi del padre

“Quello è così: non cambia perché sto qua – ha spiegato Giordana di Amici 18 parlando del padre –. Avevo deciso di mandargli dei messaggi vocali con una freddezza abbastanza agghiacciante per dirgli tutto quello che pensavo di lui. E lui non mi ha risposto. Ha detto a mia madre che io non avevo più nessun interesse per lui. Poi mi ha scritto, quando ho cantato Sally: ‘Top, top, top!'”. Ha cominciato a parlare di lui quando ha ricevuto dei fiori da una persona che ha preferito rimanere anonima. Qualcuno ha pensato al suo papà, qualcun altro a Elena D’Amario (sulla quale c’è stata una notizia sul suo possibile abbandono) per via delle belle parole che la cantante ha sempre speso su di lei.

Giordana di Amici 18 incontra suo padre? Le ultime dichiarazioni

Periodo di profondi cambiamenti per la cantante Giordana che, dopo aver stravolto i suoi capelli, potrebbe decidere di avere di nuovo un rapporto col padre. Anche se è difficile, per lei, dimenticare il passato: “Al mio primo saggio mi ha detto che non sarebbe più venuto. Mi avrebbe sentito solo se fossi andata a Sanremo. E ci sono andata! Mi sono sentita trattata male. Quando c’era lui, non potevo cantare mai. Non gli piacevo. Non mi portava mai alle lezioni di canto. Dovevo andare a piedi. E io vivevo in campagna. Questa cosa mi ha fatto malissimo. Però mi ha dato anche tanta forza perché mi sono tolta delle soddisfazioni”.