Giordana Amici 18 svela un segreto sul suo passato: il racconto della cantante

Amici 18 news, Giordana parla del suo passato difficile

Giordana Angi parla spesso di sé stessa. Non ha paura di dire né quello che pensa né quello che riguarda il suo passato. Che non è stato sempre semplicissimo. Ha avuto dei grandi problemi, che comunque ha saputo affrontare nel modo giusto e adesso va avanti a testa alta. Amici 18 è la ricompensa per tutti gli sforzi fatti. Per questa ragione dà sempre il meglio di sé in ogni esibizione. I professori riconoscono sempre il suo talento e siamo certi che le permetteranno di accedere al Serale di Amici 2019. La corsa, verso questa nuova fase del talent show, è appena cominciata! E mentre vediamo le nuove esibizioni degli allievi, emergono sempre nuovi gossip sul loro conto.

Giordana Angi e l’accettazione: le parole della cantante

Dopo aver raccontato tutta la verità sul padre, Giordana di Amici 18 ha confessato che non è stato facile per lei accettarsi. Ama le donne e, se in passato questo poteva metterla in crisi, adesso invece è felice e ne parla apertamente senza farsi troppi problemi. Ecco cosa ha detto: “Io ho sfondato un muro. Raccontarla con semplicità senza nascondersi e senza vergognarsi. L’amore non è un problema, la guerra è un problema! Parlarne con leggerezza significa abbattere una barriera prima con me stessa e poi con il mondo”.

Amici 2019 ultime notizie: cambiamenti importanti nella vita dei concorrenti

Stanno avvenendo dei profondi cambiamenti nella vita di Giordana: ha esibito anche un nuovo taglio di capelli! E molto presto anche in quella di alcuni ballerini perché uno di loro potrebbe lasciare per sempre la scuola di Amici di Maria De Filippi. Potremmo quindi assistere all’ingresso di un nuovo concorrente, che potrebbe dare del filo da torcere agli altri danzatori. Quali saranno le prossime novità che scopriremo nella puntata di sabato 12 gennaio?