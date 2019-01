Leon Cino nuovo insegnante di Amici 2019: prenderà il posto di un professore?

Amici 0ggi, Leon Cino insegnante: la speciale lezione per i ballerini

Nella puntata di oggi di Amici 2019, ha tenuto una lezione di danza Leon Cino, vincitore della terza edizione del talent show di Canale 5. Molti ricorderanno la sua immensa bravura: un ex concorrente che ha sempre avuto l’appoggio di tutti gli insegnanti. Quando c’è del talento purissimo, le critiche stanno a zero. Leon ha dato anche dei consigli su come affrontare l’esperienza televisiva perché sa bene cosa significa stare all’interno di un programma. Non è facile. Devono però sempre ricordarsi che è una grande opportunità che va sfruttata fino in fondo.

Leon Cino prende il posto di Timor Steffens? Le novità su Amici 2019

Subito dopo che Leon Cino ha tentato di far capire ai ballerini l’importanza dell’esperienza ad Amici 18, qualcuno è venuto meno alle regole facendo squillare un cellulare! Ecco cosa ha detto il coreografo: “Io qui mi sono aperto a tante cose, a tanti generi diversi. Facevo cose diverse da quelle che facevo io e poi ho acquisito altre esperienze. Nel nostro mondo bisogna apprendere qualsiasi cosa. Mi piaceva flamenco e imparavo tutto. Amo la danza, per questo non mi buttavo mai giù. Dovete essere più forti”. La presenza di Leon Cino ad Amici di Maria De Filippi ha fatto sorgere qualche dubbio: sarà un insegnante fisso al posto di Timor Steffens?

Ultime notizie Amici 18: nuovi insegnanti e gossip sui concorrenti

Delle particolari lezioni, queste, di cui i concorrenti possono far tesoro. Per sperare di accedere al Serale di Amici 2019, devono fare quante più esperienze possibili. Anche se il tempo stringe. Non manca, però, lo spazio dedicato al gossip: Alberto Urso e Tish stanno ancora facendo parlare di loro… Dentro la scuola li abbiamo visti poco, ma fuori di essa hanno fatto agitare i fan per una strana foto pubblicata dal tenore con un’altra ragazza!