Alessandro Casillo e Giordana Angi a Sanremo: “Il destino ci ha fatti incontrare”

Festival di Sanremo, Giordana e Alessandro spiegano cosa è successo

Giordana e Alessandro si conoscevano ancor prima della loro partecipazione ad Amici 2019. Quando si sono incontrati ai casting, per loro è stata una grande e piacevole sorpresa! Non si sarebbero aspettati che, dopo il Festival di Sanremo, si sarebbero incontrati in un’altra occasione importante. Un’occasione che avrebbe potuto trasformare il loro sogno in realtà. Nel 2012, Alessandro Casillo ha vinto Sanremo Giovani. In quella stessa edizione, ha partecipato Giordana Angi. I due si erano anche sfidati. Dietro le quinte, era nata una forte simpatia fra i due ma, col tempo, si sono persi di vista, per poi ritrovarsi ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 2019 oggi: la profonda amicizia di Alessandro e Giordana

Quella simpatia iniziale – come hanno spiegato entrambi – si è trasformata in un’autentica amicizia non appena hanno avuto modo di conoscersi meglio ad Amici 18. Alessandro e Giodana sono inseparabili, si sostengono l’un l’altra e si lasciano andare sempre a lunghe confessioni. Ma adesso qualcosa potrebbe cambiare, visto che Casillo rischia seriamente di uscire. Giordana, però, crede nelle capacità del suo amico ed è convinta che riuscirà a superare brillantemente anche la nuova sfida. Bisogna però ammettere che, ultimamente, il cantante non è riuscito a fare esibizioni straordinarie e infatti Rudy Zerbi lo ha bacchettato più di una volta.

Giordana e Alessandro da Sanremo ad Amici 18: il destino li ha uniti

Ad Amici, Giordana Angi e Alessandro Casillo hanno parlato della loro amicizia e di quello che era successo a Sanremo: “Lui aveva 15 anni e io 17. Eravamo a Sanremo. Ci siamo subito fidati l’una dell’altro. Il destino ci ha fatti incontrare. Gli voglio bene!”. E sempre ci danno la conferma che è vera la loro amicizia. Il rapporto invece si complica per Tish e Alberto Urso, che avrebbero deciso di chiudere definitivamente la loro storia. Tra amori che finiscono e amicizie che spiccano il volo, c’è anche qualche ballerino che potrebbe uscire nella puntata di sabato 12 gennaio 2019! Avete capito cosa succederà precisamente?