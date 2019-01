Amici 18 oggi: due concorrenti a rischio eliminazione, nuovi concorrenti?

Concorrenti Amici 18 a rischio eliminazione: cosa succede nella puntata del sabato?

La puntata di sabato 12 gennaio di Amici 2019 potrebbe riservarci delle grandi sorprese. Ci sono diversi concorrenti a rischio eliminazione e molto probabilmente almeno uno di loro dovrà tornare a casa. Tra quelli più a rischio, ci sono sicuramente Giacomo Eva e Alessandro Casillo. Il secondo è più a rischio del primo. Perché? Rudy Zerbi gli ha fatto notare che, durante le prove, non è riuscito a fare un’esibizione di buon livello. Riascoltandosi, anche Casillo ha capito i suoi errori e teme che sarà lui quello che verrà mandato in sfida con un cantante che – a detta di Rudy – è un vero talento! L’intervento di Zerbi ha preoccupato particolarmente Alessandro, che ha trattenuto a stento le lacrime.

Amici oggi, Alessandro Casillo in crisi: perderà il posto?

“Non ho voglia di parlare. La mia esibizione non era proprio precisa”, ha confessato Alessandro Casillo alla sua amica Giordana Angi, che ha cercato di rincuorarlo come ha potuto: “Questa non è la canzone che ti viene meglio. Tu sei ineccepibile durante le performance. L’artista è la persona. Le due cose non si separano. Tu hai tante cose da raccontare. La credibilità è una cosa che si ha prima che si parla”. Entrambi hanno tanto da raccontare: sapete quello che è successo tra i due al Festival di Sanremo? A legare Giordana e Alessandro è una grande amicizia che fa bene a entrambi: quando, per esempio, Alessandro è giù di corda, c’è sempre Giordana a tirarlo su e viceversa.

News Amici 2019: eliminazioni e nuovi ingressi

Ci potrebbero essere più eliminazioni sabato 12 gennaio ad Amici 18 e anche un’espulsione che potrebbe lasciare senza parole i telespettatori! Nella nuova puntata, si parlerà di quello che è successo davvero fra Alberto e Tish, ma scopriremo anche se entreranno nuovi concorrenti. Alessandra Celentano ha presentano un ballerino di danza classica che ha fatto tremare tutti gli allievi di danza!