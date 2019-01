Tish e Alberto Urso si sono chiariti? Indizi e nuovi gesti che fanno chiacchierare

Amici 18 news, Tish e Alberto vicini al chiarimento? Ecco cosa è successo

Alberto Urso e Tish sono molto amati presi singolarmente. Insieme ancora di più! La loro coppia ha fatto impazzire diversi telespettatori, che sognano di vederli cantare guardandosi negli occhi durante il Serale di Amici 18. Ma forse questo non accadrà mai. Questi giovani cantanti hanno due caratteri che cozzano parecchio e infatti i litigi sono all’ordine del giorno. Hanno spiegato chiaramente che quasi sicuramente non sono in grado di portare avanti una relazione, soprattutto in un contesto particolare come quello di Amici di Maria De Filippi. Ma abbiamo detto “quasi sicuramente”. E non a caso. Perché Tish e Alberto di Amici 2019 hanno cominciato a parlarsi nuovamente.

Alberto Urso e Tish ultime notizie, strani movimenti su Instagram

Due sono le ragioni del loro riavvicinamento: o c’è un autentico sentimento a legarli (e quindi anche i litigi non li separeranno mai davvero) o non costruiscono muri per non danneggiare la loro squadra. Fatto sta che su Instagram non si scambiano più messaggi come un tempo e non pubblicano stories della loro dolce colazione! Non si sono lasciati proprio benissimo e cercare di rimettere insieme i cocci della loro storia non deve essere semplice, visto che entrambi hanno dimostrato di avere un orgoglio senza limiti!

Amici 2019 gossip, nuovi amori nella scuola (e fuori)

Tanti follower, su Instagram, chiedono a Tish e Alberto di chiarire, ma nessuno dei due vuole rispondere. Di solito scrivono sempre qualche messaggio ai loro fan ma, dopo la rottura, zero commenti! E mentre succede questo, Andreas Muller, sempre su Instagram, ha fatto un gesto inaspettato nei confronti di Veronica Peparini. Quali saranno i prossimi gossip di Amici 2019? Sicuramente ce ne saranno altri, soprattutto ora che sono entrati ben tre nuovi concorrenti all’interno della scuola di Canale 5!