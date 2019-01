Amici 18 anticipazioni, Arianna Giacomo e Mimmi eliminati: ecco cos’è successo

Anticipazioni Amici 18 puntata 12 gennaio, Arianna Forte eliminata contro Vincenzo

Sappiamo finalmente cos’è successo con esattezza in studio ad Amici 18. Anticipazioni e news del Vicolo parlano chiaro: Arianna e Mimmi infatti sono state eliminate davvero dalla scuola e al loro posto troverete Vincenzo e Rafael. A dire addio al programma è stato anche Giacomo Eva che è stato scandalosamente messo a rischio da Rudy Zerbi, ancora una volta artefice dell’eliminazione di un concorrente che avrebbe potuto crescere moltissimo. Non è concepibile che un professore possa avere tutto questo potere così come non è concepibile che un ragazzo che scrive così bene venga eliminato in questo modo; ricordiamo infatti che Giacomo Eva era stato scelto per Sanremo Giovani e che quindi non si tratta solo di una nostra impressione. Ma veniamo al dunque.

Amici 2019 sabato 12 gennaio, le news sulla puntata registrata

La prima eliminata è stata Arianna. I professori infatti avevano deciso di salvare Miguel e Marco. Il primo è stato scelto da Timor mentre il secondo da Veronica: evidentemente i due insegnanti erano sicuri che Arianna ce l’avrebbe fatta e quindi hanno preferito tutelare elementi deboli ma potenzialmente in crescita. La commissione che ha valutato le sfide era composta da Kledi Kadiu, Natalia Titova e Froz. La prima sfida tra Mimmi e Mowgly è stata vinta da quest’ultimo, quella tra Arianna e Gianmarco è stata vinta da lui; alla fine lei si è sfidata con Mimmi e a vincere è stata la seconda. Vincenzo è un ballerino davvero bravo e infatti è riuscito a battere anche la Forte. Il punto tuttavia è un altro: le sfide non dovrebbero sacrificare i più bravi (ricordiamo che Arianna aveva voti molto alti all’inizio) ma quelli dai quali non si potrebbe ottenere nulla o poco fino al Serale. Pensateci bene: secondo voi, Arianna era una ballerina meritevole di essere mandata via? Date un’occhiata alle sue performance e diteci.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni concorrenti: le sfide di Giacomo e Mimmi

Per quanto riguarda Giacomo Eva, quest’ultimo si è scontrato con Alvise, contro il quale ha perso: a giudicare è stato Charlie Rapino che in passato si fece notare come acceso sostenitore di Emma Marrone. Colui che diceva – lo ricorderete senz’altro – che la musica non si sente solo ma si vede anche. A Charlie Rapino è piaciuta molto la personalità di Alvise e crede che il suo inedito sia molto più forte. Mimmi invece ha perso contro Rafael dopo che la sua squadra è stata sconfitta da quella avversaria. Una vera rivoluzione ad Amici 18 insomma che al Web non è piaciuta affatto; e pensare che le ultime notizie sul talent show, tra nuovi amori sbocciati e news davvero entusiasmanti sui ballerini professionisti, erano tutt’altro che negative. Vi lasciamo ad alcuni commenti di Twitter:

Ma poi con quale coraggio hanno fatto fuori Mimmi e Arianna con gente come Mowgly e Marco ancora dentro? Beh, pare che anche quest'anno avremo i nostri Valentina e Luca Capowho 2.0#Amici18 — 𝓛𝓲𝓪 ➳ (@Artvcastiel) January 11, 2019

Domani non vedrò la puntata, nessuno dovrebbe vederla, vorrei un calo di ascolti così alto da farli pentire amaramente di preferire sempre e solo i teatrini al talento. #Amici18 — Gaia;E 🤘🏻 (@xxxjeshxxx) January 11, 2019

sto programma elimina i talenti e tiene chi? che cosa?

miguel e mameli mi rimanete solo voi💘💗 #Amici18 — ᎷᎧᏒᏋ💌🧸 (@emzibiondino13) January 11, 2019

Arianna è stata veramente eliminata. Io sono veramente scioccata. Le auguro tanto di quel successo da sfondare ovunque. #Amici18 — rebecca✘ (@beavendraminita) January 11, 2019