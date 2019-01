Giacomo Eva ed Ellynora fidanzati dopo Amici? Lui mostra fisico, lei commenta così

Ellynora e Giacomo Eva, è scoppiato l’amore dopo Amici 2019?

Ne abbiamo già parlato in passato. Di cosa? Del reciproco interesse di Ellynora e Giacomo Eva di Amici 2019. A lanciare il gossip era stata Giordana Angi, che aveva parlato per la prima volta di questa coppia. Ellynora, però, ha dovuto abbandonare il talent show di Canale 5 durante la fase di formazione della classe e non abbiamo avuto più notizie su di lei e Giacomo. Ora che anche il cantautore ha dovuto abbandonare la scuola, c’è stato magari qualche incontro tra i due? I fan sono curiosissimi di sapere come si è evoluto il loro rapporto e se quella simpatia iniziale è diventata qualcosa di più serio. Qualche commento ha innescato dei sospetti…

Fisico di Giacomo Eva fa impazzire i fan… ed Ellynora!

Vi abbiamo raccontato cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici e cosa ha detto, ora non possiamo astenerci dal darvi dei gossip su Giacomo ed Ellynora, visto che c’è stato uno scambio di battute sul profilo Instagram del giovane. Giacomo ha pubblicato una foto in cui ha esibito il fisico, commentando così: “Ed ora una doccia che lava via la stanchezza e rilassa i pensieri. Che musica metto nel mentre?”. Ellynora è stata una delle prime a rispondere. Cosa ha scritto? Ha risposto con delle fiamme! La foto le è proprio piaciuta.

Amici 18 gossip, cosa sta succedendo alle coppie del talent?

Ora come ora Giacomo Eva non sembra però intenzionato a concentrarsi sulla costruzione di una relazione: è pronto a regalare ai suoi fan la versione completa di Errore bellissimo; di Ellynora sappiamo invece meno. Quello che possiamo dirvi è che sfornerà un singolo con un dj: “Dolcetti, ho una notiziona per voi! Il 25 gennaio uscirà il mio nuovo singolo ‘Stay’ in collaborazione con il super dj greco Mossel. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare! Siete pronti?”. Chissà se nascerà l’amore anche al di fuori di Amici 18… è possibile comunque! Basti pensare a quanto stiano facendo chiacchierare Andreas Muller e Veronica Peparini (abbiamo nuovi indizi su di loro). Ma anche un’altra coppia è al centro del gossip: quella formata da Tish e Alberto, che ora hanno avuto uno strano riavvicinamento.