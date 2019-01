Andreas Muller e Veronica Peparini, oggi momento speciale? Le foto sorprendono

Andreas e Veronica oggi news: cosa sta succedendo tra i due?

Veronica Peparini e Andreas Muller sorprendono ancora! Non hanno confermato nessun fidanzamento né hanno mai dichiarato che c’è una reale frequentazione in corso, ma tanti sono gli elementi che ci fanno capire che passano tanto tempo insieme. Dopo aver svolto alcuni impegni lavorativi, Andreas ha incontrato nuovamente Veronica Peparini. Chi ci dà questa certezza? Le stories di Instagram pubblicate da entrambi! Come è successo già in passato, Andreas e Veronica di Amici regalano – inconsapevolmente – degli indizi che ci permettono di capire che la loro potrebbe essere più di un’amicizia, più di una stima reciproca.

Nuovi indizi: Andreas e Veronica si sono fidanzati?

Il cane. Sì, ancora lui ci ha dato la possibilità di capire che Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme in questo momento. Sembra che abbiano passato un’intera giornata in compagnia. E dopo i complimenti pubblici scritti da Andreas su Veronica, va benissimo così! Situazione leggermente diversa quella fra Alberto Urso e Tish di Amici: non riescono proprio a trovare un punto d’incontro, anche se adesso il tenore ha sorpreso tutti dicendo una precisa frase sulla sua (ex?) fidanzata. Quanti amori nascono ad Amici di Maria De Filippi… e quanti finiscono! Se pensiamo ad Andreas e Veronica, si può davvero parlare d’amore? Per il momento non c’è stata né una conferma né una smentita. Purtroppo!

Andreas Muller e Veronica Peparini gossip, le ultimissime su coreografa e ballerino

Poco ma sicuro, Veronica e Andreas compariranno nuovamente insieme. Magari non pubblicheranno nessuna foto in cui sono vicinissimi, ma potrebbe essere sempre il simpatico cagnolino (eroe del gossip!) a farci capire quali sono i movimenti dei due. Ovviamente durante le puntate di Amici 2019 nessuno ha chiesto a Veronica se si sia veramente fidanzata con Andreas Muller. Maria De Filippi sa quando può fare certe domande e quando evitare delle altre. Ora, nella scuola, la tensione è alle stelle: il cambio squadra è quasi del tutto avvenuto!