Andreas Muller e Veronica Peparini gossip: volano complimenti, ma lei lo ignora

Amici gossip, cosa sta succedendo tra Andreas e Veronica?

Veronica Peparini e Andreas Muller fanno ancora tanto parlare di loro. Cosa è successo questa volta? Il ballerino di Amici ha scritto un commento che non è passato inosservato… Non è la prima volta che lascia dei messaggi pubblici molto particolari all’insegnante di danza e questo non fa altro che gonfiare sempre di più il gossip che li riguarda. Si pensa, infatti, che Andreas e Veronica stiano insieme. Ma al momento non è arrivata nessuna conferma dalle due parti. È chiaro comunque che ci sia un bel rapporto, che cresce giorno dopo giorno. Ci sorprenderanno presto dandoci una bella notizia? Quella “notizia” che tutti aspettano?

Andreas Muller e Veronica Peparini news: il messaggio del ballerino

Recentemente Veronica ha sorpreso con il suo nuovo look. E ha sorpreso anche Andreas Muller, che sotto a una sua ultima foto ha scritto: “Con questi capelli…”. Con tanto di cuoricino finale. I fan hanno riempito di “mi piace” il suo commento e si sono lasciati andare a messaggi rivolti ad Andreas e Veronica come coppia. Nonostante Andreas scriva spesso e volentieri delle dediche carine all’insegnante di Amici 2019, quest’ultima non gli risponde mai. Anche questa volta, infatti, non c’è stato nessun messaggio da parte sua.

Gli ultimi gossip di Amici di Maria De Filippi

Veronica Peparini, adesso, non è al centro delle news di Amici 19 solo per il suo legame con Andreas, ma anche per il salvataggio di Marco Alimenti. Molti telespettatori lo hanno ritenuto ingiusto. Marco, dopo la puntata, ha scritto un lungo post con cui ha dimostrato tutto il suo rammarico. La classe di Amici di Maria De Filippi ha cambiato nuovamente forma (con l’ingresso di due nuovi concorrenti) e ci sono stati degli allievi che sono stati salvati per un pelo, come Alessandro Casillo, che ha appena passato una notte indimenticabile insieme a Giordana Angi.