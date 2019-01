Tish e Alvis stanno insieme ad Amici 18? Foto e video scatenano il gossip

Alvis e Tish fidanzati a sorpresa? I gossip sui due cantanti di Amici 18

Una nuova coppia sta per nascere ad Amici 2019? Nonostante sia tra le più taciturne all’interno della scuola di Canale 5, Tish fa sempre parlare di sé. E sono le sue Instagram stories a far scoppiare spesso i gossip! Dopo aver avuto una sorta di relazione con Alberto Urso (nessuno dei due ha voluto dare un nome preciso al loro speciale rapporto), adesso la cantante compare sempre insieme ad Alvis, il nuovo concorrente di Amici 18 che ha ottenuto un banco vincendo la sfida contro Giacomo Eva. Ma perché Alvis e Tish stanno insieme in ogni stories? Potrebbero essere grandi amici, che hanno trovato sin da subito una forte sintonia, o invece tra i due è nato altro e non vogliono ancora parlarne… anche perché Alberto sembra ancora interessato a lei!

Tish ha dimenticato Alberto Urso? Alvis la rende felice

Sì, Alberto Urso ha cercato di riavvicinarsi a Tish, ma quest’ultima si è mostrata sempre fredda nei suoi confronti. Come potrete notare anche voi, non ci sono più su Instagram le stories dell’ex coppia. Prima facevano sempre colazione, passeggiavano per Roma come due veri fidanzati, ora invece c’è il deserto! Ma il cuore di Tish non è arido e potrebbe in questo momento battere per la new-entry, che ha fatto subito chiacchierare per il significato del tatuaggio che porta sul viso.

Amici 2019 gossip, le nuove coppie nate nella scuola

Alvis e Tish di Amici 18 hanno pubblicato recentemente foto e video insieme. Mentre Alvis provava un suo pezzo, Tish ha commentato così: “Tutta la sera su e giù a ripetere il loop”… con tanto di cuore finale! Alvis, invece, ha pubblicato un video in cui cantano insieme (e anche molto bene!): “Abbiamo i capelli un po’ stropicciati”. Segnali che ci fanno capire che un nuovo amore sta per sbocciare? Ora pare che ne sia nato un altro fuori dalla scuola: Giacomo Eva si starebbe frequentando con un’ex concorrente di Amici!