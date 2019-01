Alvis tatuaggio significato, la spiegazione del cantante ad Amici 2019

Significato tatuaggio Alvis di Amici 18, la domanda di Alberto Urso

Alvis è un nuovo concorrente di Amici 2019. Non sta facendo parlare solo per la sua bravura (e per aver vinto la sfida contro Giacomo Eva) ma anche per quel tatuaggio sul volto che ha incuriosito i più. Alcuni concorrenti di Amici 18 sono fra questi. Alberto Urso, per rompere il ghiaccio, ha deciso di fare qualche domanda al cantante, che ha dimostrato subito di essere timido e di poche parole: gli ha chiesto il preciso significato del suo tatuaggio. Alvis ha cercato le parole giuste per dargli una spiegazione esaustiva. Grazie a questa domanda del tenore, ora tutti sappiamo perché Alvis abbia deciso di tatuarsi il viso.

Amici 2019, Alvis spiega perché ha quel tatuaggio sul viso

Queste sono state le parole di Alvis: “Nella mia vita mi sono sprecato molto. Ho sprecato delle opportunità. Mi sono buttato spesso giù da solo”. La conversazione tra Alvis e Alberto Urso è finita qui. Anche perché il tenore deve risolvere dei problemi con Tish! Le ha detto una frase particolare, che ha provocato una reazione nella cantante. Il rapporto si è incrinato dopo l’ultima litigata avvenuta ad Amici di Maria De Filippi e adesso pare addirittura che i due stiano frequentando compagni diversi… Tish starebbe conoscendo meglio proprio Alvis.

Amici gossip, cosa sappiamo di Alvis?

