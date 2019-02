Umberto Gaudino è il nuovo super ballerino di Amici dal passato che fa discutere

Amici 2019, Umberto Gaudino nuovo ballerino di latino-americano

Apprendiamo dal Vicolo delle News che Umberto Gaudino è un nuovo ballerino di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha fatto il suo ingresso nella scuola più spiata d’Italia nella registrazione di oggi e farà senz’altro discutere per il suo passato. Non perché abbia qualcosa da nascondere, s’intende, ma perché ha molto da mostrare, diciamo così. Umberto infatti ha un curriculum di tutto rispetto ed è anche già apparso in televisione: contro di lui insomma Samuel, che con lui ha fatto la sfida, poteva poco o niente. Vi state chiedendo perché? Ve lo diciamo subito. Ma prima permetteteci di ricordarvi che non è la prima volta che Umberto fa la sua comparsa ad Amici: già in qualche puntata precedente si era presentato come sfidante. Veniamo subito al dunque ora.

La carriera di Umberto Gaudino: il passato a Ballando con le stelle che farà discutere

Umberto Gaudino ha già partecipato come insegnante alle prime due edizioni di Ballando con le stelle: nella prima ha ballato con Martina Pinto e ha vinto, nella seconda con Sara Santostasi ed è arrivato secondo. Si tratta insomma di un volto non del tutto sconosciuto e che ha dalla sua parte una serie di successi che lo avvicinano in realtà più a un professionista che a un allievo. La domanda come sempre viene spontanea: ha ancora senso parlare di scuola quando si parla di Amici? Chiaramente no. Ecco perché la fase dei casting appare del tutto inutile, per quanto sia necessaria ai fini televisivi (così com’è necessaria qualche incursione nella vita privata dei ragazzi, viste le coppie che si stanno formando quest’anno…).

Le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi

Umberto peraltro non ha solo vinto Ballando con le stelle ma ha anche partecipato a numerose competizioni internazionali e ad altri programmi, per esempio a Ti va di ballare? Anche lui, come Rafael Quenedit, lavora già in una scuola di danza e quindi ha un percorso già bello avviato. Dopo le brutte notizie sulla registrazione di oggi siamo molto felici del suo ingresso perché il talento va sempre e comunque promosso; bisognerebbe uscire però dall’ipocrisia di chiamare scuola un programma che non lo è più, o meglio che smette di esserlo puntualmente a ridosso del Serale (a cui intanto hanno già avuto accesso alcuni concorrenti).