Serale Amici 18, concorrenti ammessi: ecco come Rafael Quenedit ha convinto tutti

Amici 18 Serale, tra i ballerini a vincere è il talento

Le anticipazioni sui concorrenti ammessi al Serale di Amici 18 diffuse dal Vicolo delle News ci spiegano nel dettaglio quale sarà il meccanismo di accesso alla fase finale della trasmissione. Maria De Filippi sembra non aver parlato del numero di cantanti e di ballerini che potranno parteciparvi; pare però che quest’anno i secondi hanno già tutti un posto assicurato. Questo perché a ridosso del Serale sono state tantissime le sfide che hanno stravolto la classe degli inizi aumentandone visibilmente il livello. Non senza ingiustizie, ci vien da dire, visto che una ballerina come Arianna Forte in un programma che vuole essere un talent show come si deve avrebbe dovuto essere tutelata. Ma veniamo al dunque.

Rafael Quenedit primo ammesso al Serale di Amici 2019

Dicevamo che i ballerini hanno un posto assicurato, ed è vero: oltre a Miguel, che potrebbe non avere vita facile fino al Serale, al momento ci sono Vincenzo Di Pinto e Umberto Gaudino che sono bravissimi nel loro stile e che meritano senza dubbio di far parte dei ballerini del Serale di quest’anno. Non nominiamo Rafael Quenedit perché stando alle anticipazioni è stato proprio lui il primo a ottenere la maglia per la fase finale. E ci sarebbe anche da fare il nome di “Banana”, la ballerina Valentina, che oggi però era assente. Sui cantanti invece abbiamo seri dubbi perché, fatte le dovute eccezioni (ad esempio Tish e Alberto, sui quali le ultime news non fanno ben sperare, non sono tutti mostri di bravura. Il meccanismo con cui dovranno accedere peraltro è anche piuttosto selettivo.

Il meccanismo di ammissione al Serale: tutte le anticipazioni su Amici 18

A spiegarlo è stata Maria: la squadra che vince ha diritto all’accesso al Serale. Tra quelli che si sono esibiti si presenta davanti a una commissione di giudici esterni l’allievo che ha il voto medio più alto, a meno che non dovesse avere 10 perché in tal caso riceverebbe di diritto la maglia senza passare da nessuna commissione. Rafael era l’unico di Atene (la squadra che ha vinto la prima sfida) ad avere dei voti altissimi: la sua media del 9.2 gli ha dato il diritto di ballare davanti a Kledi, alla Bernabini e ad Emmanuel Lo che lo hanno giudicato tutti meritevole del Serale. Una gran bella soddisfazione in una puntata tutt’altro che facile: c’è stata una pesante eliminazione e siamo sicuri che il nuovo ballerino Umberto farà molto discutere. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati su tutto!