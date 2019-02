Amici 18, Alberto Urso provoca su Instagram: i fan sorpresi da una foto insolita

Alberto Urso Amici 18: il cantante lirico ha conquistato il pubblico

Il cantante lirico Alberto Urso è senz’altro uno dei più bravi di Amici 18. Bravo non solo perché ha talento da vendere e sicuramente nel suo farà strada – anche perché l’inedito Indispensabile è molto carino – ma anche perché non dice mai cose fuori posto e non è mai stato al centro dell’attenzione a causa di scontri con gli insegnanti e così via. Da questo punto di vista insomma è l’esatto opposto di Mowgli che pur essendo un bravo breaker continua a mostrare lati del carattere che lo stanno solo danneggiando e che potrebbero bloccare definitivamente la sua corsa al Serale: le liti con Alessandra Celentano infatti non mettono in cattiva luce lei ma lui, che appare infatti piuttosto presuntuoso e arrogante. Alberto invece sa stare al suo posto e sicuramente arriverà al Serale (l’ultima volta aveva una media vicinissima al 9).

Amici di Maria De Filippi, fisico mozzafiato per Alberto in foto

Lo spererà senz’altro anche Tish che al Serale è già arrivata assieme a Giordana Angi, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo e che pare essere un chiodo fisso per il cantante, in base a quanto emerso da un recentissimo video. E fa bene a sperarlo peraltro, visto che Alberto (come lei, del resto) non è solo bravo ma è anche molto carino: avete visto l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram? No, non parliamo di quella pubblicata con Umberto Gaudino, col quale sembra essere diventato molto amico nonostante il chiacchieratissimo passato, ma quella in cui compare senza maglietta tra le storie pubblicate di notte. Una foto che avrà senz’altro fatto impazzire i fan, anche se non possiamo saperlo con certezza, bensì solo intuirlo, perché sapete bene che non è possibile vedere quali sono le reazioni degli altri alle stories.

Le foto di Alberto Urso infiammano Instagram

Petto in vista, braccio dietro la testa, capello selvaggio e occhio seducente: così è apparso Alberto su Instagram per il piacere dei suoi follower che avevano già apprezzato lo scatto con Umberto. Non sappiamo in realtà quanto siano uniti i due ma, visto l’abbraccio della foto che potete vedere in apertura, pare che lo siano molto (a meno che non si tratti di un semplice scatto tra concorrenti che stanno vivendo la stessa avventura). Due foto belle (che peraltro ci volevano dopo l’ultimo sfogo di Stash Fiordispino) per due motivi diversi insomma: in una c’è un trionfo di amicizia, nell’altra un trionfo di sensualità. Quale delle due preferite? Piace anche a voi Alberto Urso?