Amici Stash Fiordispino, il duro sfogo e la delusione: “Sognamo da soli”

Stash Fiordispino, polemica su Instagram sul pezzo Dream alone

Abbiamo conosciuto tutti Stash Fiordispino di Amici come un ragazzo decisamente buono e altrettanto simpatico ma che all’occorrenza, forse esagerando a volte, sa farsi valere e mettere i puntini sulle “i”. Non è la prima volta in effetti che vi parliamo di lui e non sarà neanche l’ultima, visto che la questione che ha sollevato tra le sue Instagram stories è una di quelle più discusse e farà senz’altro parlare gli addetti ai lavori. Non come la vittoria di Mahmood, sia chiaro, ma si tratta di problemi che ritornano ciclicamente, anche perché è recente ad esempio la proposta piuttosto chiacchierata di far passare in radio una canzone italiana ogni tre. Veniamo subito al dunque.

Amici, Stash polemico con le radio italiane

Probabilmente prima di andare a dormire, Stash ha voluto condividere un suo bel pezzo, Dream Alone, con i suoi fan facendo loro notare come passi poco in radio perché troppo “alternativo”. I toni usati sono piuttosto pacati ma siamo convinti che lo stato d’animo del leader dei The Kolors sia tutt’altro che tranquillo: “Quando scrivi un pezzo insieme agli Oasis e in UK te lo passano in radio, ma in Italia no perché è in inglese ed è troppo ‘alternativo’… #sognamodasoli va…”. Il messaggio è chiaro insomma, ancor più chiaro di quando Stash intervenne nella polemica che coinvolse Mahmood dopo la vittoria a Sanremo 2019.

Il successo di Stash dopo il trionfo ad Amici

Il cantante infatti sembra sentirsi penalizzato nonostante il suo pezzo sia effettivamente bello: ascoltatelo anche voi, qualora non lo aveste già fatto, e vedrete che il cantante, ora insegnante ad Amici, dov’è esplosa una polemica che si porterà i suoi strascichi fino alla fine della trasmissione, non ha affatto torto. E non si tratta neanche del primo bel pezzo dei The Kolors: tutti i singoli lanciati dal gruppo sono dei pezzi-bomba e dimostrano che meritano il successo che stanno avendo. Con la speranza di vederlo ad Amici nella prossima edizione, anche perché le parole che ha scritto a Rudy Zerbi nessuno le ha dimenticate, non possiamo che fare un gran in bocca al lupo ai The Kolors e al loro leader!