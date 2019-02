Amici 18 Stash scrive a Rudy, lui senza parole: “Non credo di meritarlo”

Stash e Rudy Zerbi, un rapporto che va oltre Amici di Maria De Filippi

Come molti saprete, è davvero un giorno speciale per Rudy Zerbi: oggi infatti è il suo compleanno. Sono stati in molti a fargli gli auguri e in tantissimi altri glieli faranno fino a stasera: basti pensare ad Alessandra Amoroso, Raffaella Mennoia, Carmen Ferreri, Lauren Celentano, solo per citare le persone di cui Rudy ha condiviso i post tra le sue Instagram stories. Tra i messaggi che ci hanno colpito c’è quello di Stash Fiordispino che quest’anno assieme a Zerbi è professore di canto nella scuola più ambita d’Italia.

Le parole di Stash per il compleanno di Rudy Zerbi

“Auguri – così ha esordito il leader dei The Kolors – a questo soggetto qui! Non sai quanto bene ti voglio, Rudy! La tua professionalità, il tuo pragmatismo sono la parte più evidente del tuo modo di lavorare… Ma oltre a quello, oltre al piacere di star seduto accanto a te in TV, la cosa che mi rende più orgoglioso è quella di esserti amico! Perché forse il motivo del tuo successo sta proprio in quello: nel tuo essere vero, soprattutto umanamente! Ti voglio bene”. Si tratta di parole belle e senz’altro sentite perché Stash non è un tipo che ama lasciarsi andare senza motivo. Difatti è stato proprio Rudy a sottolinearlo nel suo messaggio di ringraziamento: “Non credo di meritare queste parole così belle… ma grazie perché so che sono sincere!”. E pensare che solo ieri eravamo qui a ricordarvi dopo quanto accaduto ad Amici di una figuraccia che Rudy fece qualche tempo fa…

Amici 18, Rudy e Stash nel talent show più ambìto d’Italia

Oggi invece siamo qui a parlarvi solo di cose belle sperando che Rudy in questa sua giornata continui a condividere con noi anche qualche altro scatto o riflessione. Nonostante ad Amici di Maria De Filippi non sia proprio buono sui social network mostra lati del carattere che difficilmente emergono nelle trasmissioni a cui prende parte. Non è scontato che in un programma televisivo nascano amicizie autentiche, quindi questo messaggio per Rudy da parte di Stash è stato davvero un bel gesto che dimostra come tutto dipenda non tanto dal contesto ma delle persone. Non ne potete più di tutta questa dolcezza? Bene: aggiornatevi sull’ultima polemica che ha travolto Amici, perché leggendo di dolcezza ne troverete davvero poca!