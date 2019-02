Rudy Zerbi, figuraccia ad Amici 18 durante la sfida: Maria De Filippi spiega tutto

Amici 18, Rudy Zerbi protagonista della trasmissione in un modo o nell’altro

Che Amici sarebbe se non ci fosse Rudy Zerbi a regalarci in ogni diretta qualcosa di suo. Che sia una figuraccia, che sia un attacco a qualche concorrente, che sia qualsiasi cosa insomma, purché lui ci sia. Ormai il simpatico giudice di Tú Sí Que Vales è una colonna portante della trasmissione di Canale 5, come Alessandra Celentano del resto, e non potremmo più immaginare una puntata di Amici di Maria De Filippi senza lui presente. Questa premessa per dirvi che sì, oggi ne ha fatta un’altra delle sue e per spiegare la vicenda è dovuta intervenire una divertitissima Maria.

La figuraccia di Rudy a Tú Sí Que Vales: ecco cosa successe

Tutto è successo durante la sfida di Mowgli, che per fortuna ha vinto, precisamente quando è entrato in studio Froz, giudice che i più appassionati di break dance conosceranno senz’altro. Un momento di cui si sentiva il bisogno dopo alcune frasi su Marco Alimenti che non saranno piaciute ai suoi fan. Cos’è successo esattamente? Forse ricorderete che Froz si è fatto conoscere anche a Tú Sí Que Vales assieme a Jacopo Paone, concorrente di Amici 13 che pure aveva colpito con i suoi passi di break. In quell’occasione – e a ricordarlo è stata proprio la De Filippi – Rudy disse un “no” grande quanto una casa a entrambi perché “è sinceramente sempre la stessa cosa. Finché qualcuno non porta qualcosa di nuovo perché devo dire ‘sì’ a una cosa vista e rivista?”.

La risposta di Froz alle critiche di Rudy

Peccato che Rudy non sapesse che i due con quella coreografia si erano presentati ai campionati mondiali di Francia, dove avevano vinto: “Lo show che avete visto – queste le parole di Froz in quella puntata – è quello che abbiamo portato ai campionati italiani vincendoli. Rappresenteremo il tricolore al campionato mondiale in Francia”. A favore del giudice comunque c’è da dire che chi valuta non è chiamato a sapere la storia di chi si esibisce e anche se quasi mai accontentabile Zerbi aveva comunque il diritto di dire la sua. Visto che Rudy inoltre ama condividere con tutti anche momenti bellissimi ed emozionanti come questo, gli si può perdonare il “no”, non trovate?

Amici di Maria De Filippi, simpatico siparietto con Froz

A dar via al siparietto è stata Maria che prima di passare la parola a Rudy aveva scherzato con la Celentano chiedendole se capisse quanto stesse dicendo Froz sul suo stile di danza. A quel punto Froz ha lanciato una frecciatina indimenticabile, dicendo che ne avrebbe capito senza dubbio di più Rudy riferendosi proprio a quanto accaduto a Tú Sí Que Vales. La Celentano si è un po’ risentita ma poi la De Filippi ha spostato tutto su Zerbi che ha esclamato “Ho scoperto che è un campione europeo, ho fatto una figura di m***a”. Il solito momento insomma che va ad aggiungersi alle tante perle che Rudy ha regalato alla trasmissione in questi anni. Sappiate che ad Amici ne succederanno ancora di cose: in queste anticipazioni sulla prossima puntata vi spieghiamo tutto!