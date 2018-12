Rudy Zerbi nostalgico a sorpresa per Capodanno: “Mi mancheranno certi momenti”

Rudy Zerbi e il figlio Leo: il prof di Amici nostalgico per Capodanno

Se Rudy Zerbi mostrasse ad Amici di Maria De Filippi la stessa dolcezza che mostra quando parla della sua vita privata sarebbe il professore più amato di tutti; è proprio vero in effetti che dietro ai personaggi apparentemente più antipatici si nascondono delle persone con tutt’altra personalità e temperamento. Lo scopriamo giorno dopo giorno vedendo le storie Instagram pubblicate proprio da Rudy che ogni volta che parla di suo figlio Leo riesce a trasmettere chiaramente le sue emozioni e non si risparmia nulla. E a noi questo atteggiamento non può che piacere. Veniamo subito al dunque.

Rudy Zerbi innamorato di suo figlio Leo: “Sta crescendo”

Rudy ama rispondere alle domande dei fan e infatti non perde occasione per raccontare loro aneddoti legati alla sua vita e storie sulla sua famiglia. In un post pubblicato recentemente proprio in una sessione di domande e risposte è tornato a parlare proprio del suo piccolo Leo rispondendo alla domanda “Cosa ti mancherà di più del tuo 2018?”. “Certi momenti con il piccolo Leo – questa la sua risposta a cui ha fatto seguito un cuoricino – che sta crescendo… Ma so che i migliori sono quelli che devono ancora arrivare“. Dopo il bellissimo gesto che ha fatto per lui di recente Rudy continua insomma a condividere coi fan tutte le sue emozioni.

Rudy Zerbi papà adorabile: il prof di Amici amatissimo sui social

E non sono di certo le prime che i fan di Amici vivono quest’anno: in molti infatti si sono affezionati a una delle nuove coppie del programma e anche una vecchissima coppia del talent sta facendo molto parlare di sé. Anche se sentir parlare di figli è un’altra cosa chi vive di emozioni con Amici ha trovato il suo pane quotidiano. Anche con Zerbi che dimostra ogni giorno sempre di più di essere un papà adorabile.