Rudy Zerbi figli, toccante gesto per Leo: il prof di Amici come mai l’abbiamo visto

I figli di Rudy Zerbi: l’amore del prof di Amici per Leo

Lo conosciamo tutti ormai, perché è uno dei volti di punta di Canale 5 dopo i principali conduttori: parliamo di Rudy Zerbi. Oggi l’insegnante di Amici e giudice di Tú Sí Que Vales ha infatti mostrato su Instagram una foto che ritrae la sua mano con su tatuato il nome di Leo, suo figlio, unita alla mano del piccolino. Si tratta di un post che ha conquistato i fan e che ha ricevuto una valanga di apprezzamenti perché – come ben sapete – è palese quando una frase o un pensiero sono scritti col cuore e quando invece lo sono solo per prendere una manciata di like in più.

La frase di Rudy Zerbi che commuove i fan: un gesto bellissimo

“Il tuo nome tatuato sulla mia mano – questa la frase di Rudy – per quando non posso tenerti per mano”. Zerbi insomma ha aperto il suo cuore su Instagram ricevendo apprezzamenti da follower noti e meno noti. Ci sono i commenti di Valeria Marini e Ida Platano ad esempio, due delle partecipanti a Temptation Island Vip, programma in cui Rudy ha lavorato come autore. E ci sono i commenti dei suoi fan di sempre che palesano meraviglia, dolcezza, stupore e molto altro ancora. Un Rudy tenerissimo per dei fan che apprezzano, a quanto pare, la tenerezza. Anche perché, diciamocelo, i fan di Amici, viste le ultime coppie nate nel programma, e soprattutto considerando le recenti rivelazioni di uno dei ballerini professionisti, non possono che intenerirsi dinanzi a news e post di questo genere.

La difficile storia di Leo: Rudy ha rischiato di perderlo

Ricordiamo peraltro che la storia di Leo ci ha regalato grandi emozioni qualche tempo fa quando Rudy confessò a Vanity Fair che il piccolo sarebbe potuto morire: “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna, Maria, ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola […] Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo […] Lì mi sono reso conto che, nell’emergenza, chi fa la differenza sono proprio gli infermieri […] I bambini che salvano diventano i loro figli […] Essere genitori di un neonato in pericolo di vita è una sensazione strana […] Io mi sveglio ogni mattina e penso […] c’è è grazie a quell’ospedale”. Un bellissimo legame quindi tra padre e figlio che non si spezzerà mai e che è stato fortificato da quanto accaduto. Vi lasciamo al post del prof di Amici: