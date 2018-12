Einar e Valentina oggi, il cantante si sbilancia prima di Sanremo: il messaggio

Einar e Valentina news, la coppia al settimo cielo

Einar e Valentina oggi sono due ragazzi felicissimi che aggiungono un avvenimento importante, il Natale per l’appunto, alla loro storia d’amore. Tra qualche mese qualcosa potrebbe cambiare, e nel libro della loro vita potranno scrivere molto altro ancora: come ben sapete infatti, Einar ha vinto Sanremo Giovani e si è meritato un posto a Sanremo 2019. Saranno davvero tante le emozioni che il cantante proverà in quel periodo e siamo sicuri che quella settimana cambierà per sempre la sua vita (e non solo se dovesse vincere). Ma come stanno andando le cose oggi tra Einar e Valentina? Come stanno passando queste festività in vista della gara di febbraio?

Einar fidanzato con Valentina: valanga di coccole durante le festività

Einar e Valentina li abbiamo visti diverse volte insieme. Abbiamo iniziato a conoscerli quando lui le scriveva delle lettere ad Amici fino a quando non fu proprio lei a presentarsi a sorpresa durante una delle puntate serali. Dopo l’uscita di Einar da Amici i due sono sempre stati insieme e oggi appaiono più felici che mai. Lo si nota ad esempio dalle storie Instagram che lui ha pubblicato e soprattutto dagli auguri di Natale ai fan. “Natale – così ha esordito Einar su Instagram –… Il periodo più bello dell’anno e quest’anno per me è il Natale più bello del mondo pieno di sorprese e tante emozioni, e sono fiero di passarlo con te, spero questo sia il primo di una lunga serie. I’m happy“. E pensare che anche qualche giorno fa Einar aveva pubblicato delle storie che ci avevano parecchio sorpreso.

Sanremo 2019, Einar e Valentina si preparano per la gara

Questa coppia insomma sembra davvero affiatata nonostante la giovane età di entrambi. La foto che vedete in apertura infatti l’abbiamo screenshottata proprio da alcune storie che adesso non sono più disponibili e che vedevano Valentina sommergere di baci il cantante di Amici. Sono davvero un bel vedere, come del resto lo sono Alberto e Tish, dell’edizione di quest’anno, che sono recentemente usciti allo scoperto, e altre coppie formatesi proprio durante il talent show che peraltro è finito al centro dell’attenzione per il coming-out di uno dei ballerini professionisti. Amore e talento insomma vanno a braccetto, e Valentina ed Einar, tra gli altri, ne sono la più chiara dimostrazione.