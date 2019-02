Amici 18, Marco eliminato: la frase che gela il ballerino, la Peparini reagisce così

Marco eliminato da Amici dopo settimane difficili

Una puntata difficile, quella di oggi, per Marco Alimenti, eliminato da Amici 18 dopo settimane di forte stress emotivo e di stravolgimenti che hanno cambiato la classe. Il ballerino ha avuto la possibilità di lavorare con Timor Steffens ed è stato felicissimo di farlo: “Stare in sala con lui – ha detto a Maria De Filippi – è proprio un’altra cosa”. Non è bastato però a fargli vincere la sfida contro Federico che infatti ha ottenuto il suo posto nella scuola più ambita d’Italia. Viste le sfide dell’ultima registrazione, non sappiamo cos’accadrà nelle prossime puntate e se potrà giocarsi fino in fondo la possibilità di arrivare al Serale, ma ad Amici – si sa – tutto può succedere. Anche che la classe venga stravolta del tutto a ridosso della fase finale.

Amici 18, Marco VS Federico: la giudice Bernabini in difficoltà

Fatta questa doverosa sottolineatura, la giudice Francesca Bernabini, che anche se contestata dà sempre giudizi contestualizzati, intelligenti e motivati, si è trovata seriamente in difficoltà. “Sfida difficilissima – ha così esordito –, decisione difficile nel senso che siete due ballerini entrambi straordinari. Marco, tu hai un carisma particolare, un bellissimo viso, una bella espressività. Se avessi messo la stessa energia che hai messo oggi in altre occasioni, forse oggi eri avanti”. Un preambolo che faceva pensare al rientro di Marco nella scuola ma così non è stato purtroppo: il ballerino ha dovuto lasciare la scuola tra le proteste del pubblico.

Amici di Maria De Filippi, Marco eliminato: Veronica quasi commossa

“Marco – ha poi proseguito la Bernabini –, arrivi più facilmente però Federico ha una tecnica più forte, per cui, dato che questo non è un concorso di bellezza: per me entra Federico”. Una frase, quella sul concorso di bellezza, che avrà senz’altro gelato il ballerino, anche se il discorso della giudice era molto chiaro. La reazione di Marco dopo la sfida la conosciamo tutti e anche quella di Veronica Peparini oggi è stata chiara: la maestra aveva gli occhi lucidi quando l’eliminazione è stata comunicata dalla giudice. E non si tratta neanche della prima, visto quanto accaduto nella registrazione, anche se per fortuna ci sono stati anche dei momenti che resteranno per sempre nel cuore di qualcuno. Vi lasciamo ad alcuni tweet sulla sfida di Marco:

Finalmente è finita tutta sceneggiata su Marco… adesso possiamo continuare a rifare almeno metà classe di quest’anno #Amici18 — Katia (@_KatiaPa) February 2, 2019

Marco è stato colpito ed affondato. Timor sta sostituendo tutti sto adorando tutto ciò #Amici18 — Always. (@rainbowssmiles_) February 2, 2019