Anticipazioni Amici 18, una puntata movimentata

Le anticipazioni su Amici 18 continuano con un approfondimento dettagliato sulla sfida a squadre e su tutti i fatti accaduti durante la registrazione della puntata del 2 febbraio. Dubitiamo che domani riusciranno a mandare in onda tutto, quindi fate attenzione perché sicuramente molte delle news che leggerete riguarderanno anche alcune delle puntate della prossima settimana. Partiamo subito col dirvi che è stata una registrazione movimentatissima, fatta di eliminazioni e soprattutto di molte sfide che hanno cambiato ancora il volto della classe. Veniamo subito al dunque.

Amici anticipazioni, la prima sfida a squadre vinta da Atene: Tish batte Alberto con Alvis

Il Vicolo delle News ha diffuso molti dettagli sulle due sfide a squadre; partiamo subito dalla prima:

Tish canta Vedrai contro Alberto che canta My way, vince Tish; Giordana canta Bella senz’anima contro Mameli che canta Libertà è partecipazione, vince Giordana; Rafael contro Samuel, vince Samuel; Alessandro canta il suo inedito contro Federica, vince Alessandro; Alberto e Giordana contro Tish e Alvis che cantano Where is the love, vicono Tish e Alvis.

Da notare che nella prima sfida, vinta da Atene, i professori sono rimasti davvero sorpresi per l’esibizione di Tish e Alvis, e questo avrà senz’altro colpito Alberto che fino a qualche tempo fa si esibiva con Tish. Tra i due peraltro non sembra ancora essere ritornato il sereno dopo l’ultima volta.

News Amici 18, anticipazioni sulla seconda sfida a squadre e sul resto della puntata

Ecco invece i risultati della seconda sfida a squadre:

Tish contro Ludovica, cantano entrambe Killing me softly: vince Ludovica; Vincenzo contro Miguel su una coreografia di Timor, vince Vincenzo.

A vincere alla fine è stata Sparta questa volta. A fare la sfida sarà Miguel, ma non è stato chiarito se la farà sabato o in settimana. Sappiate che la puntata ha visto Marco andar via dalla scuola (qui la sua reazione), Samuel salutare tutti ed essere sostituito da Umberto Gaudino (il cui passato farà molto discutere), e Mowgli e Jefeo vincere le loro sfide. Maria ha anche spiegato i meccanismi di accesso al Serale e qui vi spieghiamo come mai Rafael è riuscito ad essere ammesso subito. La prossima volta sarà Vincenzo Di Pinto a giocarsi il tutto per tutto. Restate con noi!