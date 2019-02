Stash si sbilancia sulla vittoria di Mahmood a Sanremo: le parole che sorprendono

Mahmood vince Sanremo 2019 tra le polemiche, Stash dice la sua

Stash dei The Kolors non è certo una voce ininfluente nel panorama della musica italiana. Con questo vogliamo dire che anche se è ancora agli inizi della sua carriera, per quanto abbia comunque raggiunto già grandi successi coi suoi pezzi, ha sempre dimostrato di intendersene di musica. E non poco tra l’altro, se pensate alle bellissime esibizioni che lui e il suo gruppo hanno fatto ad Amici di Maria De Filippi (sensazionale ad esempio la rivisitazione di Mondo di Jimmy Fontana) e che propongono durante i loro concerti. Ecco perché non possiamo non considerare la sua opinione sulla vittoria di Mahmood a Sanremo 2019; vittoria che – come senz’altro saprete – sta dividendo il pubblico e ha scatenato polemiche in ogni dove, ad esempio a Domenica in.

Stash difende Mahmood: “A me la sua vittoria piace assai!”

Stash crede che la vittoria di Mahmood sia più che meritata, e lo apprendiamo proprio dalle stories che ha pubblicato di recente su Instagram. In una infatti scrive chiaramente che “A me la vittoria di @mahmoodworld piace assai! Congrats a lui e tutti il suo team @umitalia”. Il leader dei The Kolors insomma non condivide i toni di questa giornata e non solo: questa vittoria gli “piace assai”. Zero polemiche da parte dell’insegnante di Amici che in questo periodo ci sta sorprendendo parecchio: le sue ultime parole hanno fatto commuovere persino Rudy Zerbi. Prendere posizione in questo momento in cui tutti sembrano schierati contro la vittoria di Mahmood in effetti richiede tanto coraggio, ed è per questo che è sorprendente: non tutti infatti lo hanno in momenti del genere, visto che spesso significa scontrarsi con chi la pensa diversamente.

Polemiche sterili dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo

La polemica su Sanremo, su cui è intervenuto persino Baglioni a un certo punto, lascia davvero il tempo che trova, a dirla tutta: è vero che Mahmood ha vinto con il 14% circa delle preferenze del pubblico, molte di meno rispetto a quelle che aveva Ultimo e che aveva Il Volo, ma la gara è sempre stata questa e la giuria non può essere apprezzata solo quando porta alla vittoria il proprio preferito. Non sappiamo cosa pensi Stash di tutto questo ma è sicuro che la musica di Mahmood gli piaccia parecchio, ed è questo ciò che importa in fondo, no? Chissà cos’avrà pensato il cantante dei The Kolors della polemica recentemente esplosa su Marcello Sacchetta di Amici: avrebbe fatto lo stesso anche lui?