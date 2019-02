Amici 18, è polemica su Marcello Sacchetta: interviene anche la Pauselli contrariata

Marcello Sacchetta, su Instagram scoppia la polemica per via di una foto

Marcello Sacchetta è senz’altro uno dei fiori all’occhiello del cast fisso di Amici, 18 e non solo, perché oltre ad essere un bravissimo ballerino e coreografo è anche bravo alla conduzione, per quanto finora si sia limitato al quotidiano e a poco più. Non si può negare insomma che sia abbastanza poliedrico, oltre che bello, e lo sanno benissimo i follower che oggi hanno commentato una foto molto particolare che proprio lui ha postato sul suo Instagram. Questa foto lo vede immerso nella schiuma in una vasca da bagno in cui un’ombra ha fatto vedere qualcosa di troppo. O meglio, avrebbe fatto vedere, visto che chi ha commentato non si è accorto che ha avuto una svista.

Amici 18, Marcello Sacchetta apprezzato dalle follower

Tra i tantissimi apprezzamenti c’è stato infatti chi ha fatto notare a Marcello che “Si vede l’ombra del ***** sull’acqua”. Potete ben capire a cosa la ragazza avesse voluto far riferimento ma i fatti non stanno proprio così: l’ombra è quella del tallone, e non di altro. Ci chiediamo come mai neanche Giulia Pauselli, intervenuta per difendere Marcello, non lo abbia fatto notare e abbia invece scritto che “non ci vedo niente di male… in giro c’è assolutamente di peggio…”. Polemica sterile insomma, anche se forse la risposta avrebbe potuto essere più centrata. Tanti comunque i commenti, anche quello di Rudy Zerbi (“Hai mangiato fagioli?”) e di Timor Steffens (“Ok… That’s how you feel, bro ahah”). Non si può dire quindi che lo scatto non abbia fatto parlare di sé.

Le ultime news su Amici 18

Non è la prima volta peraltro che Marcello scatena i commenti in rete: l’ultima volta successe per un importante traguardo che aveva raggiunto e che avrà senz’altro dato molta soddisfazione a Maria De Filippi e a tutto il programma. Ad Amici intanto l’ultima importante polemica sui concorrenti sembra essersi fortunatamente calmata, anche se ne sono successe molte altre di cose dopo l’ultima registrazione che ha visto Alessandra e Timor discutere animatamente, e Mowgli dire qualcosa di troppo proprio alla maestra: qualcosa che ha visto intervenire persino la De Filippi. Altro che foto in vasca!