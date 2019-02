Anticipazioni Amici, è scontro fra Timor e Alessandra: parole durissime su Miguel

Amici anticipazioni, Miguel Chavez protagonista della puntata

Oggi ci sono state le registrazioni e possiamo darvi dunque le anticipazioni su Amici che in tanti vi aspettavate di venerdì. Chiaramente non è detto che non registreranno anche tra qualche giorno ma al momento l’unica cosa certa è che oggi – come fa sapere Il Vicolo delle News – è stato registrato uno speciale. Tra i protagonisti della puntata c’è senz’altro Miguel Chavez che è riuscito a vincere la sfida ma sembra avere ancora un percorso ricco di ostacoli davanti a sé. Uno di questi ostacoli porta proprio il nome di Alessandra Celentano che in puntata ha battibeccato un po’, stando a quanto abbiamo appreso dalle anticipazioni, con Timor Steffens.

Lo scontro tra Alessandra e Timor ad Amici 18: opinioni diverse su Miguel

Non sappiamo se abbiano discusso seriamente o se invece ci sia stato solo uno scambio di opinioni: tra l’uno e l’altra però c’è stato senz’altro uno scontro di idee e punti di vista; durante la sfida di Miguel e Umberto infatti la Celentano ha parlato del pupillo di Timor per dire che ha fatto dei miglioramenti innegabili, che è molto naturale quando balla ma che c’è ancora molto da fare per arrivare al livello degli altri e che rispetto a questi ultimi “gli servirebbero 3 edizioni di Amici”. Parole che non sono affatto piaciute a Timor che ha sottolineato come Miguel possa imparare solo dai ballerini forti e che prima “era un pesciolino, ora è diventato uno squaletto”: queste le parole riportate dal Vicolo.

Le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi

Le preoccupazioni su Miguel erano emerse già uno po’ di tempo fa quando in puntata il ragazzo fu richiamato per un motivo tutt’altro che leggero. Nel corso del tempo sicuramente in molti si sono chiesti se il ballerino arriverà o no al Serale di Amici e in molti temono ancora il peggio perché è vero che ci sono dei concorrenti fortissimi: speriamo che a prevalere col tempo sia proprio l’opinione di Timor. Intanto vi ricordiamo che sembra non placarsi la polemica che è esplosa sul programma dopo l’ultima diretta nonostante l’ammissione a sorpresa di due concorrenti al Serale avrà senz’altro calmato gli animi. Restate con noi perché ne avremo di cose da dirvi fino alla fine della trasmissione e non solo!