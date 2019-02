Anticipazioni Amici, Miguel Chavez a rischio: Timor teme il peggio e lo avverte

Amici 18 anticipazioni, i professori affezionati a Miguel Chavez

Miguel Chavez è senz’altro uno degli allievi più bravi di Amici 18. Non solo per il talento, che si giudica anche in base a come e quanto si cresce con la dedizione, ma anche per il temperamento, la determinazione e l’umiltà. Sin dalla sua ammissione il ballerino ci aveva dato l’impressione di essere un ragazzo buono, prontissimo ad apprendere e intenzionato a sfruttare questa grande opportunità. In un mondo come quello dei talent show, dove ormai proliferano personaggi improvvisati che credono di essere divinità della danza e del canto, veri e propri fenomeni da venerare, fa piacere vedere che c’è invece chi cerca di dare il massimo senza farsi prendere la mano. Il ballerino di Amici è proprio così, ed è anche per questo se la commissione di danza è visibilmente affezionata a lui.

Anticipazioni Amici, Timor Steffens avverte Miguel

Ricorderete tutti in effetti che è riuscito anche a far breccia nel cuore della Celentano e avrete senz’altro visto quanto stia a cuore a Timor Steffens, che oggi però lo ha voluto mettere in guardia. Timor infatti non è rimasto soddisfatto della coreografia che ha ballato: poteva fare molto di più e non prendere solo 7 quando dall’altra parte c’è stato un Vincenzo Di Pinto che ha avuto 9 nonostante fosse un ballerino classico. Il maestro ha voluto fargli capire insomma che non deve distrarsi e che deve dare sempre il massimo in una fase così delicata. “Qui c’è una sfida – queste le sue parole –, devi andare alla grande perché sennò gli altri squali ti mangiano vivo. Sei cresciuto tanto, però fino adesso i livelli si stanno alzando tanto. Devi lavorare sodo per arrivare al livello degli altri”. Una critica costruttiva quindi, che però non ci fa presagire niente di buono.

Amici 2019 anticipazioni, la sfida di Miguel prima del Serale

Al momento infatti abbiamo visto tanti ragazzi uscire e davvero tanti talenti entrare: Rafael Quenedit ha preso la maglia per il Serale, la prenderanno senz’altro anche Vincenzo e Umberto Gaudino che, nonostante le polemiche sul suo passato, merita il meglio. I banchi prima o poi finiranno e Miguel dovrà dimostrare di essere cresciuto tantissimo e di essere arrivato a un ottimo livello. La prima dimostrazione arriverà con la prossima sfida che però un po’ ci preoccupa perché non è detto che non si presenti un altro fuoriclasse, e un giudice come la Bernabini non starebbe di certo a guardare il percorso fatto nella scuola. Anche se in effetti parlando di Marco qualcosa sul percorso, e non solo sul percorso, l’ha detta.

Amici, Miguel darà il massimo: “Voglio arrivare fino in fondo”

Miguel dal canto suo ha detto che darà il massimo e che non ha alcuna intenzione di deludere nessuno: “Voglio lavorare al massimo per arrivare fino in fondo, però son contentissimo per quello che mi stai dicendo. Se mi dovrà capitare una sfida come dici tu, cercherò di fare uscire me stesso”. L’atteggiamento è senz’altro quello giusto: speriamo che l’emozione e la voglia di fare bene non lo portino a sbagliare come Timor gli ha fatto notare oggi. In bocca al lupo, Miguel!