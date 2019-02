Serale Amici 18, concorrenti ammessi: Vincenzo in lacrime racconta il suo passato

Amici 18 Serale, le anticipazioni sulla registrazione di oggi

Il Serale di Amici 18 è alle porte e tra i concorrenti ammessi ci sono anche Tish e Vincenzo Di Pinto. Non avevamo dubbi su nessuno dei due, a dire il vero, ma l’ammissione della seconda è stata comunque sorprendente perché non era detto che avrebbe potuto presentarsi davanti alla commissione di esperti: sapete tutti in effetti che serve almeno la media del 9 per poter dimostrare di avere tutte le carte in regola per accedere alla fase finale della trasmissione. In questo approfondimento vi spiegheremo come Tish e Vincenzo sono arrivati al Serale di Amici, chi li ha giudicati e soprattutto cos’hanno raccontato a Maria quando ha chiesto loro di raccontare cosa significasse il Serale per il loro futuro.

Serale Amici, l’esame di Vincenzo Di Primo

L’esame di Vincenzo si sarebbe dovuto tenere lo scorso sabato ma per motivi di tempo è stato rimandato. A giudicarlo nella registrazione di oggi sono stati Emanuel Lo, Francesca Bernabini e Nancy Berti. Per Vincenzo è stato un vero e proprio trionfo: la Bernabini gli ha chiesto un passo a due della Celentano con Virginia che ha valorizzato la sua padronanza del corpo; Emanuel Lo gli ha chiesto una variazione di classico molto difficile; Nancy Berti infine gli ha chiesto di ballare sulle note della canzone L’eternità di Fabrizio Moro: alla fine dell’esibizione lui ha pianto e dietro domanda di Maria ha spiegato che si è emozionato per le parole.

Anticipazioni Amici 18, il commovente racconto di Vincenzo sul suo passato

Bellissimo il giudizio di Nancy che riprendiamo dal Vicolo, fonte di queste anticipazioni: “la giudice – scrive Il Vicolo – dice che Vincenzo è l’esempio di cosa lo studio ti permette di fare, risulta bravissimo misurandosi in qualsiasi stile, si cala benissimo in tutti i generi che fa ed emerge anche la componente emotiva”. Chapeau! Vincenzo ha anche raccontato cosa significa per lui la maglia del Serale e ne è venuto fuori un racconto davvero toccante: i genitori hanno fatto molti sacrifici per farlo studiare e solo grazie a una borsa di studio ricevuta dall’Opera di Vienna è riuscito a imparare tanto e migliorare. Durante il suo racconto Vincenzo è anche emerso che Vincenzo ha iniziato a ballare dieci anni fa con i latini, per poi prendere lezioni di hip hop, moderno, contemporaneo e infine danza classica. Ma veniamo al racconto di Tish.

Serale anticipazioni, Tish sorprende i giudici e parla della sua vita

Tish ha raccontato a Maria che per lei riuscire ad arrivare al Serale significherebbe portare a termine qualcosa, visto che finora nella sua vita non è riuscita a portare a termine nulla perché “probabilmente erano cose che non le piacevano”, come racconta Il Vicolo. Tish ha raccontato anche perché si è fatta i due puntini sotto agli occhi perché Maria era curiosissima di saperlo. L’esame è ovviamente andato benissimo. Interrogata dal direttore artistico di Sony, Quaglia, da Pietro Zanotti e da Charli Rapino, è stata promossa da tutti. Una bellissima puntata dunque per due concorrenti che vanno ad aggiungersi a quelli già ammessi la scorsa settimana. In bocca al lupo a tutti gli altri!