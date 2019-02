Alberto e Tish oggi, la confessione di lei alla De Filippi: “Emozionata tantissimo”

Tish e Alberto stanno insieme? Le ultimissime dalla registrazione di oggi

La registrazione di Amici 18 è stata anche un’occasione per capirne di più sul rapporto di Alberto e Tish oggi. C’è chi è pronto a scommettere che stiano insieme nonostante tutto, chi invece crede che non lo siano mai stati e chi invece ritiene che la loro frequentazione si sia interrotta davvero per incompatibilità caratteriale. Come stanno davvero le cose tra i due concorrenti di Amici di Maria De Filippi? Il gossip esploderà senz’altro dopo la puntata registrata oggi, visto che Maria ha fatto una domanda molto chiara alla cantante durante la sfida iniziale della prima manche.

Alberto e Tish oggi, la confessione della cantante a Maria De Filippi

Si sono sfidati Mameli, che ha cantato Milioni di cose, e proprio Alberto, che invece ha cantato Tu si ‘na cosa grande. Il primo ha avuto 6 dalla Celentano e il secondo anche, però da Britti. A quel punto Maria ha chiesto a Tish chi secondo lei avrebbe potuto aggiudicarsi il punto e lei senza esitazioni ha fatto il nome del suo Alberto “perché l’ha emozionata tantissimo”, come scrive Il Vicolo. Se fossero stati in cattivi rapporti, come era emerso un po’ di tempo fa a causa di una scelta contestatissima, non avrebbe detto queste parole, no?

Il futuro di Alberto e Tish: cosa succederà al Serale?

L’impressione che abbiamo insomma è che Tish e Alberto non stiano insieme ma che in qualche modo si piacciano. Resta da capire cosa deciderà di fare la produzione al Serale, cioè se li metterà nella stessa squadra o se invece deciderà di separarli. Se dovessero stare insieme infatti dubitiamo che non scatterà nulla: è palese in effetti che tra i due ci sia qualcosa. Dite che sono solo gossip e pettegolezzi inventati? Stando ad alcuni commenti di lei e a molto altro ancora pare proprio di no. Non appena ne sapremo di più comunque vi aggiorneremo! Dopo la polemica che ha travolto il programma recentemente tenetevi pronti a tutto!