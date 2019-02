Amici 18 anticipazioni, la frecciatina di Mowgli alla Celentano che sorprende Maria

Anticipazioni Amici 18, colpi di scena nella registrazione

In questo post riassumeremo tutto ciò che è successo nell’ultima registrazione di Amici 18: anticipazioni e news sulla puntata di sabato e sui prossimi giorni della settimana perché stando a quanto scritto dal Vicolo delle News non tutto ciò che hanno registrato oggi andrà in onda il 9 febbraio. La puntata è stata ricca di sfide, di scontri e discussioni, e se pensate che siamo ancora agli inizi converrete con noi sul fatto che potrebbe succedere di tutto. Il Serale infatti è alle porte e anche se non sappiamo ancora l’esatto numero dei posti è probabile che sia di gran lunga inferiore a quello dei concorrenti. Ma veniamo al dunque.

Amici anticipazioni, Miguel vince la sfida contro Emma Del Toro

La puntata si è aperta con la sfida di Miguel che è stata valutata da Emanuel Lo: il pupillo di Timor Steffens, che gli aveva già dato un duro avvertimento dopo aver visto qualcosa che proprio non andava, se l’è vista con Emma Del Toro, sorella di Francesca, già concorrente di Amici qualche anno fa. Emanuel Lo ha fatto vincere senza pensarci due volte perché, almeno a suo avviso, pur avendo gli stessi pregi e gli stessi difetti di Emma Miguel è stato indubbiamente più bravo. La sfida è stata registrata prima di tutte le altre, quindi andrà in onda con tutta probabilità su Real Time. Si è poi passati all’esame di Vincenzo Di Primo che è stato ammesso al Serale: nessuno di noi lo aveva mai messo in dubbio e in effetti più che il risultato ci ha sorpreso il racconto sul suo difficile passato.

Amici 18 prima sfida: Tish al Serale, Casillo a rischio

Vediamo ora le sfide della prima manche:

Prima prova: Mameli ha cantato Milioni di cose contro Alberto che ha cantato Tu si ‘na cosa grande, ha vinto Alberto; Seconda prova: Rafael ha ballato una variazione classica contro Umberto che ha ballato un tango con Francesca, ha vinto Rafael; Terza prova: Alvis ha cantato Ma il cielo è sempre più blu contro Alessandro che ha cantato Eppure sentire, ha vinto Alvis e Stash ha sottolineato che “sta vedendo miglioramenti – queste le sue parole su Casillo –, però in questa sfida ha preferito Alvis perchè ha messo più carattere nella canzone mentre durante la sua esibizione non accadeva nessun ‘fatto'”; Quarta prova: Miguel contro Umberto; Quinta prova: Tish ha cantato con la chitarra Leave a light on con la chitarra contro Ludovica che ha cantato Love me like you do. Ha vinto Tish.

Avendo vinto Atene si è proceduto a verificare quale fosse la media più alta e se ci fosse almeno un concorrente con la media del 9. Proprio Tish ha avuto 9.05 ed è per questo che presentandosi davanti alla commissione di esperti è stata ammessa al Serale. Alessandro invece è stato considerato il peggiore e farà la sfida questa settimana.

Amici 18 seconda sfida: Mowgli punzecchia Alessandra Celentano

Ecco invece le sfide della seconda manche:

Prima prova: Valentina contro Mowgli, ha vinto Valentina. In quest’occasione Maria ha chiesto ad Alessandra se avesse visto in Mowgli dei miglioramenti. Alla risposta negativa e dopo aver sentito Alessandra dire che Mowgli resta sempre nel suo perché erano “3/4 evoluzioni di Mowgli e il restante passi di hip hop fatti male” il ballerino ha detto la sua. E l’ha detta senza indugiare. Riportiamo dal Vicolo: “Mowgli dice che la Celentano sapendo della presenza di un breaker avrebbe dovuto studiare un po’ di hip hop, facendo ridere tantissimo Maria”; Seconda prova: Federica ha cantato Spaccacuore contro Giordana che ha cantato Casa. Ha vinto Giordana; Terza prova: Alvis contro Jefeo, entrambi hanno cantato Difendimi per sempre. Ha vinto Jefeo.

La sfida è stata vinta da Sparta, dove però nessuno ha raggiunto la media del 9 (solo JeFeo voto 8.5): ecco perché nessuno ha potuto presentarsi davanti alla commissione per essere ammesso al Serale. Federica intanto è andata in sfida immediata e Charlie Rapino ha preferito di gran lunga lei alla sfidante Wendy. Una puntata ricchissima di colpi di scena, che anche se non fa dimenticare la polemica che ha travolto la trasmissione qualche giorno fa, ma che comunque ci fa capire tantissimo su quali saranno gli sviluppi del talent show. Intanto avete saputo le ultimissime su Alberto e Tish? Amici non è solo talento, no?