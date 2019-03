Tish e Alberto fidanzati di nuovo? Un lungo abbraccio e sorrisi ad Amici

Amici 18, Alberto e Tish di nuovo insieme: il gesto inaspettato della cantante

Cosa c’è davvero fra Alberto e Tish di Amici 18? Molti sono i fan che credono ancora nel loro amore, convinti che stiano vivendo la loro storia lontani dalle telecamere perché entrambi molto discreti. La verità assoluta la scopriremo solo una volta che comincerà il Serale di Amici 18, quando entrambi finiranno in una casetta. Nella stessa? Potrebbero magari decidere di far parte di squadre differenti per non deconcentrarsi troppo e per rimanere dunque focalizzati solo sulla musica. Siamo certi che ci regaleranno delle grandi sorprese… ma qualcuna c’è stata anche nelle ultime ore! Tish ha fatto un gesto inaspettato, che ha sorpreso anche Alberto Urso.

Tish e Alberto news Amici: ecco cosa è successo davvero

Non appena lo ha visto con la maglia verde, Tish ha abbracciato Alberto per parecchio tempo. Lui ha farfugliato qualche parola, senza riuscire a dirle qualcosa di carino. Non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da parte di Tish! Sembra proprio che abbia deciso di ricominciare. Tra loro quel legame speciale non si è mai definitamente rotto. E ora tutti i fan, su Instagram, chiedono a entrambi di far di tutto per entrar a far parte della stessa squadra. Sapete che si sono state delle anticipazioni suoi coach di Amici 18 che porteranno avanti le due nuove squadre?

Gossip Amici: Tish è ancora innamorata di Alberto (ma non lo vuole ammettere)?

Tish e Alberto Urso si stanno avvicinando sempre di più. Passettino dopo passettino. Parleranno forse del loro grande amore in una puntata del Serale di Amici 2019? Un Serale che forse Alessandro Casillo non vedrà mai, come ha spiegato lui stesso; anche Mowgly è in pericolo: Alessandra Celentano non vuole cambiare idea, soprattutto dopo quello che è successo nell’ultimo periodo. Adesso Mowgly ha paura per quello che potrebbe fare la Celentano!