Amici 18, Mowgly preoccupato per la Celentano: “Ora impazzisce!”

Amici 2019, Mowgly preoccupato per la reazione di Alessandra Celentano

Mowgly ha dalla sua parte tutti i professori di Amici 18. Tranne Alessandra Celentano. Continua a ribadire le sue convinzioni e il ballerino non potrà mai farle cambiare idea. Mowgly le ha chiesto persino di dargli almeno un “5”, ma la Maestra è irremovibile perché vorrebbe vedere altri ballerini al Serale di Amici 2019. Mowgly teme che, dopo tutti i “10” ricevuti dagli insegnanti, Alessandra potrebbe diventare ancora più dura: “Sono preoccupato per quello che succede. Ora impazzisce! Mi porta le punte”. La Celentano non è cambiata. Non è diventata più severa perché sa che, dandogli un voto basso, Mowgly non potrà mai e poi mai ottenere la maglia verde.

Alessandra Celentano cambia idea? Ecco le sue parole

“Preferisco altri ballerini a te – ha spiegato senza troppi giri di parole Alessandra Celentano – . Lo faccio con tutti, non solo con te. Questo è il mio metodo. Se io do a te quel voto significa che non entra al Serale chi dico io. Ma il mio è un giudizio generale: ti do il voto in base al tuo comportamento, alla tua versatilità e al tuo progresso. Un insieme di cose. Sei troppo limitato”. Mowgly è giustamente preoccupato per la presa di posizione della Maestra così come è preoccupato Alessandro Casillo, che è convinto di non farcela.

News Amici 18, intervengono gli altri professori in difesa di Mowgly

Hanno avuto un confronto con la Celentano sia Timor sia Rudy. Quest’ultimo ha voluto ribadire un concetto: “Quello che abbiamo fatto non è pietà. Quello che hai detto è una cosa brutta”. La professoressa ha detto che probabilmente “pietà” non è il termine più adatto, ma comunque il contenuto di quello che ha espresso non cambia di una virgola. Mentre accade tutto questo all’interno della scuola di Amici 18, Andreas Muller ha scritto un messaggio speciale a un concorrente…